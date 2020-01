Új lelkész szolgálja a reformátusokat

Tartalmasan telt az elmúlt év a felsőőri reformátusoknál, ám legnagyobb eseménynek a lelkészváltást tartják a gyülekezetben. Jubileumot is ünnepeltek: 130 éve alapították meg a Felsőőri Református Egyházközség ifjúsági olvasó- és dalkörét.

Nyugdíjba vonult Gúthy László lelkész: a felsőőri tiszteletes 27 éve szolgálta a gyülekezetet.

– Mind apám, mind anyám református lelkész volt Kelet-Magyarországon, magam is egy paplakban születtem Öcsödön 1954-ben. Nem akartam lelkipásztor lenni, sokkal inkább élelmiszeripari mérnök vagy színész, ám egy 1972-es tragikus vonatbaleset mindent megváltoztatott. Ekkor döntöttem úgy, hogy anyám és apám örökébe lépek, így is történt: 1973-ban elkezdtem teológiai tanulmányaimat a Debreceni Református Kollégium teológiai akadémiáján – nyilatkozta korábban lapunknak a tiszteletes, aki az istentiszteleteket két nyelven: magyarul és németül is ellátta.

Az új lelkészt, a 29 éves Kádas Richárd Lászlót októberben, ünnepi istentiszteleten iktatták hivatalába. – Egyik szemünk nevetett, a másik sírt, ahogy a szólás mondja, tényleg úgy volt nálunk. Szép volt a Gúthy tiszteletes úr búcsúztatója, de már úgy érezzük, a fiatal lelkészünk is jól beilleszkedett a közösségbe, sokat beszélget a hívőkkel, látogatja a rendezvényeinket is – mondta el Beham Judith kurátorhelyettes az osztrák állami közszolgálati műsorszolgáltató magyar nyelvű oldalának adott interjújában. A közlés szerint a helyi – 500 tagot számláló – gyülekezeten belül 1889 óta működik a Református Ifjúsági Olvasókör, amelyet Felsőőr legrégebbi egyesületeként tartanak számon, és amely megőrizte eredeti célkitűzését, amelyet a közösségépítés, valamint a magyar nyelv ápolásának és továbbadásának biztosításában határoztak meg.

Az évre visszatekintve azt írták: 2019-ben is megrendezték hagyományos programjaikat, például a Tavaszi bált, az Árkádünnepet, a Hagyományőrző napot, a magyar színházat. Februárban pedig nagy sikerrel mutatták be a Nászéjszaka az erkélyen című vígjátékot. A júniusi jubileumi ünnepségen olvasókörük minden csoportja fellépett. Vas megyébe is ellátogattak idén: Őriszentpéteren jártak, ahol részt vettek az Őrségi Református Egyházmegye központi ünnepségén is.

A kurátorhelyettes beszámolt az orf-nek arról is, tavasszal rendezik meg a Hagyományőrző napot, a bál elmarad, helyette egy Tarka estet szerveznek majd. Az osztrák állami közszolgálati műsorszolgáltató magyar nyelvű oldala kiemelte: a magyar és német nyelvű felsőőri református gyülekezet az egyedüli helvét hitvallású közösség Burgenlandban, és az egyetlen Ausztriában, amely a 16. századi megalakulása óta megszakítás nélkül fennáll.