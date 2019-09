Új pályát avattak Szombathelyen – Az ovisportpályázat jóvoltából valósult meg

Elkészült Szombathely tizenharmadik ovisportpályája, pénteken vehették birtokba hivatalosan a Napsugár Óvoda apróságai. Tánccal, labdás bemutatóval készültek az avatóra.

– Ki tudja, hogy hívják Szombathely legjobb focicsapatát? – Haladás! – Ki az a híres kapus? – Király Gábor! – És azt tudjátok, mit csinált Király Gábor óvodás korában? – Focizott! – Igen, pedig akkor még nem is voltak ilyen pályák az óvodákban – mondta dr. Puskás Tivadar, Szombathely polgármestere, aki sportos kérdezz-­felelekre hívta a Napsugár Óvoda apróságait, sikerrel. Katicás tánccal és labdás bemutatóval is készültek a gyerekek, a két előadás között pedig ők és szüleik is megtudhatták, hogy a Napsugár Óvodában készült el Szombathely 13., az ország 383. ovisportpályája.

A polgármester emlékeztetett a sport, a mozgás jelentőségére, és fel­idézte, hogy az ovisportpályázati lehetőség első etapjában a város 12 óvodájában épült ilyen pálya. Az újabb kiírásban pedig négy intézmény kap pályát, egyenként 4,5 millió forint önkormányzati önerőt fordítottak a kialakításukra.

Pajor Andrásné, a Napsugár Óvoda vezetője elmondta: az ovi pedagógiai programjában kiemelt helyen szerepel a mozgás, a cél megszerettetni a sportot, ezt szolgálja a tegnap átadott pálya is.