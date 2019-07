Új pályázatokat hirdettek ki helyi civil szervezeteknek

Három új pályázatra is adhatnak be anyagokat a helyi civil szervezetek. Az úgynevezett CLLD-programban most 99 millió forint támogatás jut a városnak a Savaria Jövőjéért közösségfejlesztési programban.

Szerdán kora délután tartotta a Savaria Jövőjéért Helyi Akciócsoport Munkaszervezet az új pályázatokkal kapcsolatos szakmai fórumot a városháza nagytermében. Dr. Puskás Tivadar polgármester, az akciócsoport vezetője elmondta: nemrég lezárult egy hasonló lehetőség, akkor 54 millió forintot kaptak a nyertesek, amelyek a közszférából, a vállalkozók és a civil szervezetek közül kerültek ki. Most újra forrásokhoz lehet jutni. Elmondta, örül, hogy a civil összefogásnak van már egy fontos platformja. Most három témában is lehet nevezni Szombathelyen. Az egyik lehetőséggel az egészségtudatosságra nevelő rendezvények megvalósítására, a tömegsportok népszerűsítésére lehet forrást nyerni. A sport az életre és az egészségre tanít, elengedhetetlen, hogy minél több emberhez eljuthasson ez az üzenet – hangsúlyozta a polgármester. A másik a fiatalok identitástudatának növelését segítené. Dr. Puskás Tivadar kiemelte: a gyökerekhez és az identitáshoz ragaszkodni kell, ez a szemlélet viszi előre a társadalmat, a közösséget és a várost. Reméli, hogy nagyon hasznos ötletekkel állnak majd elő a pályázó szervezetek. A hátrányos helyzetű emberek elszigetelődésének megakadályozásához, a lakosság szemléletformálásához is lehet támogatást kapni. A politikus azt mondta, ez igazán illik Szombathely szellemiségéhez. A segítés városában egyre többen tudják, hogy egy közösség erejét az mutatja meg igazán, hogyan bánik a rászorulókkal. A pályázatok technikai részleteit ezután Lazáry Viktor projektvezető és Csoma Dániel tanácsadó mutatta be a jelenlévőknek. A támogatást igénylőnek a Helyi Akciócsoporthoz benyújtott kérelemmel kell igényelnie a támogatást.