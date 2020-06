Új partneri kapcsolat jött létre a körmendi Kölcsey-gimnázium és az Illés Akadémia között

Háromoldalú együttműködési megállapodást írtak alá a Kölcsey Ferenc Gimnázium, a Szombathelyi Tankerületi Központ és az Illés Akadémia képviselői hétfőn. A gimnázium életében jelentős fordulat ez, pozitív hatása lehet a létszám és sportszakmai szempontból is.

Tavasszal kereste meg az Illés Akadémia a tankerületet, hogy új partneriskolát találjon.

– Rögtön az első gondolatunk Körmend volt, hiszen ott a középiskola megerősítése kiemelt prioritást élvez – mondta el Fodor István, a Szombathelyi Tankerületi Központ igazgatója.

Jelenleg a város zászlóshajója a Batthyány-hagyaték és a kosárlabda – emelte ki Bebes István polgármester, aki örömét fejezete ki, hogy most a jövő zálogát nemcsak a kosárlabda, hanem a futball kapcsán is ki tudják bontakoztatni a gimnáziumban. Mint mondta, ehhez minden támogatást meg fognak adni.

Tóth Miklós, az Illés Akadémia menedzsere arról a szívélyes fogadtatásról beszélt, amit a városban tapasztalt. Hangsúlyozta: bíznak benne, hogy a kapcsolat gyümölcsöző és hosszú távú lesz.

– Eddig a Herman Ottó Szakképző Iskola és a Nagy Lajos Gimnázium volt partnerünk, melléjük lépett be a körmendi intézmény, így az oktatás terén is több választásuk van a szülőknek és a gyerekeknek – ezt már Illés Béla hangsúlyozta. Laczó Tamás, a gimnázium igazgatója kiemelte, támogatják a diákok edzésen való részvételét, ezért is találtak bennük partnerre.