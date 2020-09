Új polgármestert választottak Egyházasrádócon

Időközi polgármester-választást tartottak vasárnap a településen, mert tavasszal lemondott posztjáról Tóth Szilárd. Négy független jelölt mérette meg magát.

Egészségi okokra hivatkozva mondott le tisztségéről május 6-án a tavaly ősszel megválasztott polgármester. Az emiatt szükségessé vált időközi választás időpontját a járvány miatt életbe lépett korlátozások miatt csak júniusban lehetett kitűzni. Akkor szeptember 13-i időpontot határozott meg a helyi választási bizottság. Tavaly nyolcan, ezúttal négyen szálltak ringbe a tisztségért – kíváncsiak voltunk, ki milyen elképzeléssel, ami a falu jövőjét illeti.

A választás előtti napon elértük Derks Wilhelmus Jose­phust. Előrelépés, összetartás és a falu vagyonának megőrzése – így lehet összefoglalni a holland származású, de 22 éve Magyarországon élő mezőgazdasági vállalkozó elképzelését. A magát szavatartónak mondó jelölt október óta a képviselő-testület tagja.

Beszéltünk Sőre Zoltánnal, aki 2002 és 2014 között volt polgármester a településen, és 2019-ben csak néhány szavazattal maradt el a győztestől. Tősgyökeres egyházasrádóciként tudja, mire van szüksége a településnek, látja a hosszú távú perspektívát és az érvényesülés lehetőségét, állította.

Dobronics Gábor annyit mondott: ha ellenfelei közül a két korábbi polgármester közmegelégedésre végezte volna a munkáját, akkor valamelyikük még most is faluvezető lenne. A harmadik jelöltről úgy nyilatkozott: magyar ember képviselje a magyarok érdekeit. Szerinte nem jut a falu egyről a kettőre, ezért is indult.

Szvoboda Tamás 2014-től 2019-ig volt a falu polgármestere, most újra versenybe szállt. Úgy fogalmazott: számos nagyobb beruházás indult ez idő alatt (az iskola energetikai fejlesztése, a kultúrház és környékének felújítása, vízminőség-fejlesztés), szeretné befejezni az egyéb projektekben az elkezdett munkát, megvalósítani az elképzeléseit.

Dr. Németh Péter jegyzőtől megtudtuk, a Für Lajos Művelődési Központba 1094 választópolgárt vártak. Közülük 737-en voksoltak, érvénytelenül hárman szavaztak. A helyszínen szavazók közül többen azt mondták, a négy jelölt közül hárman lehetnek esélyesek. Simon Lászlóné hivatali dolgozó volt, ő pénzt, több támogatást remél, ha új faluvezetőjük lesz. Gigler Jánosné abban bízott, hogy sokan elmennek, merik vállalni a véleményüket, el tudják dönteni, ki lesz hiteles polgármesterként. Baranyai Sándorné olyan embert várt győztesként, aki jó gazdája lesz a falunak, és sokat tesz a legkisebbektől a szépkorúakig mindenkiért. Szeretnék, ha nyugvópontra jutna a történet, ebben mindenki egyetértett.

Derks Wilhelmus Josephus nyerte a vasárnapi megméretést: 310 szavazattal szerezte meg az első helyet.