Új sorozat – Egykori Vas megyei, ma burgenlandi területek történelmét ismerhetik meg

Lapunk sorozatot indít Győrffy Gábor kőszegi turisztikai menedzser közreműködésével. Hétről hétre egykori Vas megyei, ma burgenlandi területek történelmét, az ott fellelhető műalkotásokat, emberi és természeti értékeket ismerhetik meg olvasóink. Győrffy Gábor elsőként az egykori Vasvármegyéről és az ott zajló vasmegmunkálásról mesélt. A névnek jelentése van, semmi nem véletlen. Kezdődjön az utazás!

Egy 1750-ben Bécsben írott krónika úgy hivatkozik Vas megyére, mint „commitatum castrum ferri”, azaz Vasvármegye. Írója, a bécsi jezsuita szerzetes, Johann Baptista Piker emellett a megyét Szent Mihály földjeként is említi, pontosan: „Vas Varum guardebat Sancti Michaelis Praepositata”.

Vasvármegye egykori – névadó – központjában, Vasváron a megye akkori központjául szolgáló várat és várispánságot, valamint a Szent Mihály-templomot is Szent István király alapította. A korban két szempontból is a megye töltötte be a legfontosabb szerepet az ország védelmében.

Elsőként is István korában a legnagyobb veszélyt nyugatról a Német Birodalom jelentette, így fontos volt, hogy a nyugati végeket az őrt állók, azaz az „Őrség” úgy védje, hogy azzal az egész országot megóvja a veszélytől. Kevesen tudják, hogy Vasvármegye nevében a „vas” szócska arra utal, hogy a 12. századig a megyében vasfeldolgozás folyt, a kohókban megmunkált vasat pedig Vasváron tárolták.

Továbbá az ország minden pontjáról, a végvárakból ide érkeztek a megbízott fegyverkovácsok (ún. csatárok, lásd: Felsőcsatár), hogy kiválasszák azokat a vastömböket, amelyekből aztán a fegyvereiket készítették el; az akkori logisztikai központba még az 1300-as években is érkeztek vasat vételezni – egészíti ki az ismereteket Zágorhidi Czigány Balázs, a Vasvári Múzeum és Domonkosrendi Gyűjtemény igazgatója.

A kora középkorban Vasvármegye volt az ország legjelentősebb vasmegmunkáló helye. Vasvár kiváltsága volt, hogy az egész országot elláthatta csata- és fegyvervassal. Nem véletlen tehát az sem, hogy a vasvári káptalan pecsétjén Szent Mihály arkangyal, az égi seregek vezére szerepelt, kezében a meteor, vagyis csillagvasból megformált dárdájával. Szent Mihály a megmunkált, szelíd vas gazdája. Vas megye mai címerében is szerepet kap a megmunkált vas, egy patkó formájában, amit egy strucc tart a szájában – a madárról szintén azt tartják, hogy még a vasat is képes megemészteni.

Vas megye 216 települése közül számos olyanról tudunk, amelyek vasmegmunkálással foglalkoztak, köztük Tömörd – a település neve törökül kovácsolt vasat jelent –, Kőszegfalva és Ólmod. Kőszegfalva mezein és erdeiben búboskemence-méretű kohókat és kohósalakot tártak fel – ezek a kis sáncok még ma is megtalálhatók a környékbeli erdőkben. A harmadik település, Ólmod neve németül és horvátul is az ólomra, az ólmos, szürkés-vöröses színre vezethető vissza – valószínűleg ez az „ólom” valójában gyepvas érc lehetett. Szintén ez az érc volt megtalálható a Burgenlandba szakadt egykori vasi településeken is.

Ha Kőszeg felől, Borostyánkő irányába haladunk át, a határ túloldalán találkozhatunk az Óhuta, Üveghuta, Alsó- és Felsőszénégető nevű településekkel. Ezek a nevek mind a vaskohászathoz (később üvegkohászathoz) kötődnek: a szénégetőkben termelt faszénen kovácsolták a vasat.

Ugyanis a fehéren izzó faszén képes a kellő mértékben megtisztítani, illetve olyan hőfokra melegíteni azt, hogy a megmunkálás során ne törjön el, hanem egy jó edzettségű, jól megmunkálható csatavas lehessen belőle. Egyébként a bányákból történő vasérctermelés csak a későbbi időkben terjedt el.

A honfoglalás környékén a gyepvaskovácsok nyáron ugyanúgy dolgoztak, mint a pásztorok, csak ők csákányszerű szerszámaikkal járták a földeket és ahol azt sejtették, hogy pártenyérnyi gyepvasra lelhetnek, ott elkezdték kiforgatni az anyagot a földből – egy ilyen, fél köbméteres gyepvas tömböt máig őriznek az eisenstadti múzeumban. Az összegyűjtött vasércet aztán télig, az öntés idejéig eltárolták.

Ismeretes, hogy a vasmunkákhoz vízre van szükség, így a kohászattal foglalkozó települések mind patakok partján helyezkedtek el: Tömörd és Kőszegfalva az Ablánc-patak, Ólmod pedig a Vihnya(kovács)-patak mentén. Az említett településeken kivétel nélkül a vízfolyástól pár méterre találták meg az egykori kohókat.