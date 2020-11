Új sportparkot és futópályát adtak át Celldömölkön

Felavatták a Kodály utcai lakótelepnél létesült sportparkot és a 400 méteres rekortán-futópályát. A nemzeti szabadidős-egészség sportpark programban 48 millió forintból valósult meg a beruházás, melyhez a 13 millió forintos önrészt az önkormányzat adta.

Hogyan máshogy lehetne egy futópályát felavatni, mint futással? Így gondolta ezt Ágh Péter országgyűlési képviselő is, aki sportöltözékben jelent meg tegnap a kormányzati támogatásból megvalósult sportpark és a 400 méteres rekortán-futópálya átadásán. A szalag átvágása után le is futotta a kört.

Fehér László polgármester beszédében visszaemlékezett arra, amikor 55-60 évvel ezelőtt a mostani liget helyén még egy téglagyári tó volt, ahol telente korcsolyázni, nyaranta pecázni lehetett. A lakótelep építésekor kezdték feltölteni a tavat, és lassan kialakult a mostani liget, amit folyamatosan fejlesztettek. Most az éjszakai világításon gondolkodnak.

Készül egy oktatófilm is a sporteszközök helyes használatáról. Karádi Mihály önkormányzati képviselő köszönetét fejezte ki a sportpark megvalósításáért, mert ezután ízületkímélő módon és kellemes környezetben lehet futni, sportolni.

Ágh Péter beszédében elmondta, ezzel a beruházással sikerült elérni azt a célt, hogy a választókörzet valamennyi városában létesüljön ilyen sportpark, ezzel elősegítve hogy a városlakók egészségesebb, sportos életet élhessenek. A képviselő kiemelte, hogy a celldömölki lett a legnagyobb ilyen létesítmény, a városok közül csak itt létesült rekortán-futópálya.

Végül Szomorkovics Krisztián animátor, személyi edző mutatta be az eszközök használatát. Mint megtudtuk több mint húszféle gyakorlat elvégzésére alkalmas az új sportpark.