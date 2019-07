Új stratégiai játékot mutattak be Szentgotthárdon

A jelen levő gyerekek mindjárt ki is próbálhatták azt a társasjátékot, amelyet a fejlesztő, a muzsikusként is ismert Pierrot mutatott be a Pável Ágoston Múzeumban.

A fejlesztő kérdésre válaszolva elmesélte a jelenlevőknek, hogy már 13 évesen gyártott társasjátékot, tehát ilyen irányú érdeklődése a zenéléssel párhuzamosan is megvolt. Aztán 15 évet töltött el a számítógépes játékok világában, de egy idő múlva ezek a „magányos" elfoglaltságot kínáló game-ek is kezdtek háttérbe szorulni. Arról számolt be, hogy Magyarország is egyre inkább kezd felzárkózni ahhoz a trendhez, amely a 80-as, 90-es években Németországban a társasjáték iránti fokozott érdeklődést hozta meg. Ma már nálunk is 150-200 klub működik országszerte a hagyományos táblajátékokra építve, és a fiatalok szabadidejükben egyre szívesebben ülnek le a személyes együttléttel járó, a csapatépítést, a stratégiai gondolkodást ébren tartó, fejlesztő társasjátékok mellé. A te utad a vasvári békekötésig című csatajátékkal a szórakoztatás mellett tanítani is szeretne. Az általa pakliépítős, kártyavezérelt játéknak nevezett tábla rajzolata a valóságon alapul, a Rába-hurkot ábrázoló térképet és a parti erdőket szimbolizálja, a keresztény és a török sereget képviselő korongok és a kártyák illusztrációi pedig korabeli grafikák alapján készültek. Pierrot arra törekedett, hogy a játékban kedvüket leljék férfiak, nők és gyerekek egyaránt. A játék egyelőre prototípus, pályázati pénzből még csak korlátozott számú példány készült el belőle. Ha gyártani fogják, a tervek szerint elemekből épül majd fel a pálya, így akár más történelmi csatákat is le lehet vele játszani.