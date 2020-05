Új szabályok a templomokban, kesztyűben dudáló tanulóvezetők az utakon

A kijárási korlátozással kapcsolatos szabályok enyhítése után újra lehet szentmiséket és istentiszteleteket tartani a templomokban. Van, ahol egyelőre nem élnek a lehetőséggel, míg máshol szabályozzák, hány ember ülhet be a templomba. Megkérdeztük, hol milyen szabályokat vezettek be.

Zöldre váltott a lámpa a tanulóvezetőknek is: újra vehetnek órákat és vizsgázhatnak is. Mondhatjuk azt is, hogy megtanulhatnak kesztyűben dudálni, hiszen a gumikesztyű és a maszk az oktatóautóban is kötelező viselet lesz. Részletek a szombati Vas Népében