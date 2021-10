Új szociális lakónegyed épül Bécsben

A tizenkettedik kerületben, 31.000 négyzetméteren épül fel Bécs új, szociális lakónegyede, a Wolfganggasse. 2022-ben már be is költözhetnek az első lakók, a tervek szerint összesen mintegy kétezer ember talál itt új otthonra. A 179 millió eurós projekt fókuszában az egyszülős családok és a fogyatékossággal élők állnak.

Bécs tizenkettedik kerületében, az egykori Wolfganggasse remíz körül, 31.000 négyzetméteren kel hamarosan életre az osztrák főváros új, sokszínű szociális lakónegyede. A területen 850 valamilyen formában támogatott lakást, 181 lakóegységet valamint 214 ápolási helyet alakítanak ki. Ezek között akadnak önkormányzati lakások, speciálisan egyedülálló szülőknek kialakított ingatlanok, kompakt és költséghatékony életterek, és lakóközösségek fogyatékossággal élők számára. Természetesen nagyobb családok és egyedülállók is igényelhetnek lakást, a többgenerációs lakhatást pedig kifejezetten támogatják.

A több épületből álló komplexumban lesz még idősotthon, egy ápolóképző, kollégium, több szakképző műhely és fiataloknak szóló szociális készségfejlesztő programokat is szerveznek majd. A jövőben tervezik egy helyi szupermarket és egy hatcsoportos óvoda kialakítását is. A leendő lakók különböző élethelyzeteinek és pénzügyi státuszának, valamint az eltérő lakhatási formáknak köszönhetően egy sokszínű és szociálisan kevert, élhető lakóközösség jön majd létre. Az otthonok tervezésekor a megváltozott életkörülményekre is gondoltak a tervezők. Az önkormányzati lakások felében például a nappalin kívül egy nagyobb játszó- és hálószoba is kialakításra került, amely az optimálisan pozícionált fürdőszobákkal együtt könnyedén lehetővé teszi például az otthoni munkavégzést.

A szociális beilleszkedést a közösségi helyiségek segítik, amelyek egyfajta „kiterjesztett nappaliként” is szolgálnak. Arra is van lehetőség, hogy több egyszobás lakáshoz egy közösségi teret és konyhát rendeljenek, így egy kis mikroközösség alakulhat ki. A munka-magánélet egyensúlyának fenntartása érdekében a közvetlen közelben bérelhető irodák kaptak helyet. A zöldterületeket – kiskertek, pihenőalkalmatosságok, kertészkedésre alkalmas veteményesek és játszótér – lakóegységtől függetlenül mindenki használhatja. Kibővítik a szomszédos Paula-von-Mirtow-Parkot is, hogy a lakók kedvükre kikapcsolódhassanak, illetve további árnyékolási, hűtési, zöldítési és levegőztetési megoldások is tervben vannak.

Ezen kívül elektromos töltőállomások és kerékpártárolók is tartoznak majd a lakásokhoz. A lakónegyed összesen 179 millió euróba (több mint 65 milliárd forintba) kerül, amelyből 53 millió eurót Bécs Városa finanszíroz. Az első lakók várhatóan 2022-ben költözhetnek be, a lakások bérleti díja 7,50-8,40 euróba (2700-3000 forint) kerül majd négyzetméterenként.

Kiemelt képünkön: Épül a Wolfganggasse lakónegyed