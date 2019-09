Új termelői piacot nyitottak Rábapatyon

A Szent Mihály-­napi vásár programjai során adták át az új termelői piacot a több mint 250 négyzetméteres régi épület felújítását követően.

Az avatáson Hajas László önkormányzati képviselő versben foglalta össze a település és az egykori uradalmi épület, majd fogadó történetét.

Dugovics Balázs polgármester a több száz éves épületegyüttes mostani megújulását idézte fel. A település megvásárolta az ingatlant és 50 millió forintos minisztériumi támogatásból és saját önrészből alakította ki a nemcsak piacként, hanem új közösségi térként is funkcionáló területet.

– Örömteli, hogy a városok mellett itt is létrejöhetett egy termelői piac, amely Sárvár és Bük között elhelyezkedve, a helyi vásárlók mellett az itt megforduló sok ezer vendég érdeklődését is felkeltheti a Rábapatyon előállított minőségi kézműves termékek iránt – mondta beszédében Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője.

Az átadott épület lábas pajtájába már most is számos árus hozta el portékáit, a főépületben pedig üzletek nyitását is tervezik.