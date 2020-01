Új üzleti típusú alapszakok jelentek meg az ELTE Savaria Egyetemi Központ portfóliójában

Közgazdasági szakokon is lehet tanulni az ELTE Savaria Egyetemi Központban, újabban duális formában is.

– A közgazdászképzés immár két évtizedes múltra tekint vissza Szombathelyen, és nagymértékben járul hozzá a város és a megye gazdaságfejlesztéséhez azáltal, hogy magasan kvalifikált, gazdálkodástudományokban jártas szakembereket képzünk – mondta dr. Varga Imre, az ELTE TÁTK Savaria Gazdálkodástudományi Tanszékének vezetője. – Az ELTE SEK integrációval üzleti típusú közgazdász alapszakok jelentek meg az egyetem képzési portfóliójában: gazdálkodási és menedzsment, valamint a kereskedelem és marketing BA szakok. A cél, hogy a nyugat-dunántúli régió meghatározó közgazdasági felsőoktatási bázisa legyünk.

A szombathelyi felsőfokú közgazdászképzés a Társadalomtudományi Kar része, a felvi.hu-n az ELTE TÁTK Savaria Gazdálkodástudományi Tanszék megnevezés alatt található, melynek irányításával zajlik. A felvételi adatok egyértelműen alátámasztják a képzés jelentős szerepét és a piaci igényeket: 2018-ban és 2019-ben is 180 hallgatót vettek fel a kapcsolódó szakokra, míg 2020-tól újabb szakok is megjelentek a képzési portfólióban, mégpedig a Turizmus–vendéglátás és a Pénzügy–számvitel. Mindez egy újabb áttörést jelenthet a hallgatói létszámot illetően. Ez a szakterület a legdinamikusabban fejlődő az ELTE szombathelyi képzései közül.

Elindult a duális közgazdászképzés is. A gazdálkodási és menedzsment szakon már most van duális képzés, a pénzügyi (bankok, biztosítótársaságok) és a közszférából (önkormányzat, távhőszolgáltató) érkező partnerekkel, illetve bekapcsolódtak termelőcégek, könyvelőirodák, szállodák. A 2020 szeptemberében induló turizmus–vendéglátás szaknak is lesz duális képzési formája. Az egészségturizmusra specializálódó szakirányában Nyugat-Dunántúl legnagyobb gyógyfürdői (Bük Sárvár, Zalakaros), illetve szállodái (Bük, Sárvár, Celldömölk) a partnerek; a vallás- és zarándokturizmusra specializálódó szakiránynak a Szombathelyi Egyházmegye lesz a partnere.

– Sokat várunk ezektől a képzésektől, neves egyetemi oktatók tanítanak nálunk, a speciális tantárgyakat pedig vállalati szakemberek fogják óraadóként tanítani – tudtuk meg Varga Imrétől, aki hozzátette: mindemellett a pénzügy–számvitel a legpiacképesebb közgazdász alapszak, amellyel – a cégeknél széles körben keresett – mérlegképes könyvelői képesítés is szerezhető.