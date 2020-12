Új zebrát kértek – A szombathelyi Váci és Bem utcák találkozásánál javasolták

Lakossági megkeresésre új gyalogátkelőhely felfestését kezdeményezte Melega Miklós önkormányzati képviselő. Ennek köszönhetően jóval biztonságosabbá válhat a sokak által használt átkelési pont a Bem József és a Váci Mihály utcák találkozásánál.

Melega Miklós önkormányzati képviselő gyakran megfordul a környéken, amiben tud, segít a választókerületben élőknek. Éppen néhány szociális ügy elintézése miatt érkezett a Váci Mihály utcába, amikor egy szintén erre lakó édesapa, Kovács Zsolt szólította meg, aki elmondta: nyugtalanítja a helyzet, hogy gyermekeivel naponta egy zebra nélküli, forgalmas úton kell átkelniük. A többi gyalog­átkelőhely messze esik ettől a helytől, a közeli bölcsődébe, óvodába érkezők is általában erre mennek.

– Magam is többször tapasztaltam a problémát, indokoltnak éreztem a felvetést, örültem a megkeresésének – mondta Melega Miklós, aki először közlekedésbiztonsági szakemberrel egyeztetett a helyszínen. A szemle során kiderült: a buszmegállótól és a következő gyalogátkelőtől mért távolság, valamint a beláthatóság mértéke is ideális, semmi nem gátolja a gyalog­átkelőhely felfestését. Mivel a járdakapcsolat már adott, ez nem terheli a költségeket. Szükség lesz viszont a szegélykövek süllyesztésére és a közvilágítás kiépítésére, hogy éjszaka is biztonságosan használható legyen a zebra.

– Mindezek ismeretében kerestem meg a városüzemeltetési osztályt, majd továbbították kérésemet a városstratégiai, idegenforgalmi és sport bizottság felé. Az október végi ülésen támogatást is kapott a felvetésem, úgy határoztak, a kivitelezési költségek felmérése céljából 2021 februárjára árajánlatot szereznek be – tudtuk meg Melega Miklóstól. A képviselő reményét fejezte ki, hogy a várhatóan nem túl magas összegnek köszönhetően ténylegesen is kijelölik az új gyalogátkelőhelyet a Bem József és a Váci Mihály utcák találkozásánál.

Kiemelt képünkön: Itt festhetik fel az új gyalogátkelőhelyet. Kovács Zsolt és Melega Miklós a kereszteződésnél