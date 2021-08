Újabb 1,4 milliárd érkezik Szombathelyre

Újabb jelentős, 1,4 milliárd forintnyi kormányzati támogatás érkezik Szombathelyre, jelentette be hétfőn közösségi oldalán dr. Hende Csaba, az Országgyűlés alelnöke.

„Szombathelyt ismét, most 1,4 milliárd forinttal fejleszti a Kormány, köszönjük! Fontos beruházásra nyílik lehetőség a Gazdaság-újraindítási akcióterv keretében odaítélt összegből: megvalósulhat a szombathelyi állomás felújításának első üteme. A XXI. század a vasút évszázada lesz!” – írta hétfő délelőtt közösségi oldalán dr. Hende Csaba, Szombathely és térségének országgyűlési képviselője. – Hamarosan megjelenik a kormányhatározat, amely a szombathelyi vasútállomás fejlesztéséről szól. A közelmúltban az önkormányzat számára fontos fejlesztésekre biztosított 1 milliárd 205 millió forint után most 1,4 mil­liárd forint érkezik. Az előttünk álló európai uniós fejlesztési ciklusban az egyik legnagyobb tételt a vasútfejlesztések teszik ki. Ennek keretébe illeszkedik a most meghozott döntés, amit ha kiegészítünk azzal a mintegy 3 milliárd 247 millió forinttal, amelyből megújul a Szombathely–Kőszeg közötti vasúti infrastruktúra, az látszik, hogy csaknem 6 milliárd forintot biztosít a kormány a szombathelyi embereket érintő fejlesztésekre – emelte ki Hende Csaba. Nem igaz tehát – tette hozzá –, hogy Szombathely hátrányos helyzetű, hogy a várostól bármit is elvett a kormány, hiába sulykolja ezt a baloldal. Az iparűzési adó megfelezésével a vállalkozások takarítottak meg pénzt, ahogy a parkolási díj is a szombathelyiek zsebében maradt. A kormány mentesítette Szombathelyt a Haladás Sportkomplexum üzemeltetési költségeitől, valamint az MMIK felújítási és működtetési költségeitől is, mondta.

Ismeretes, nemrég a vasi megyeszékhely belterületi útjainak és a Gyöngyös-patak hídjának felújítására, a Vásárcsarnok környékének rekonstrukciójára, valamint parkolók kialakítására, továbbá a Víztorony környezetének fejlesztésére összesen 1,2 milliárd forintot hagyott jóvá a kormány.

Kiemelt képünkön: A vasútállomás kormányzati támogatásból szépülhet

