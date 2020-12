Újabb források Észak-Vas megyének

Számos település kapott jó hírt az elmúlt időszakban Észak-Vas megyében, az összesen 250 milliós értékű támogatásárokról Ágh Péter országgyűlési képviselő számolt be.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

– Újabb fejlesztési lehetőségek nyíltak meg választókerületem települései előtt – mondta Ágh Péter, Észak-Vas megye országgyűlési képviselője, sorolva a településeket, amelyek sikerrel pályáztak a Magyar falu program újabb forrásaira. Mesteri, Pápoc és Tokorcs önkormányzatai közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzésre nyertek támogatást, összesen majdnem 31 millió forint értékben. Kemenesszentmárton és Sitke összesen 60 milliót nyert útfelújításra. Bő, Kemenesmihályfa és Peresznye együttesen 44,6 millió forintból szerezhet be falugondnoki buszokat.

– Több polgármester jelezte, hogy a helyiek fontosnak tartják a temetői infrastruktúra fejlesztését. Most 22,7 millió forintból Nagygeresd és Uraiújfalu önkormányzati temetőinek rendbetétele vált lehetővé – mondta Ágh Péter. Sitke a gyermekétkeztetést szolgáló főzőkonyha fejlesztésére is pályázott: csaknem 24 millió forintot kapott. Kőszeg, Csepreg, Ostffyassszonyfa, Nagysimonyi, Perenye és Horvátzsidány összesen több mint 50 millió forint rendkívüli kormányzati támogatáshoz jutott működésre a Belügyminisztériumtól. Kőszeg és Sárvár az illegális hulladéklerakók felszámolását célzó alapból közel 17 millió forintot kapott. Ágh Péter kiemelte: e támogatások is bizonyítják, hogy a kormány és a helyi önkormányzatok a járvány közepette is teszik a dolgukat, hogy Észak-Vas megye még élhetőbb legyen.