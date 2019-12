Újabb kortárs művekkel gyarapodott a Szombathelyi Képtár gyűjteménye

A Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. jóvoltából újabb kortárs művészeti alkotásokkal gyarapodott a Szombathelyi Képtár gyűjteménye. Az új szerzeményeket sajtótájékoztatón mutatták be.

Miközben kívülről állványerdő takarja el a Szombathelyi Képtár épületét, belül nem állt meg az élet. Újabb kortárs művészek alkotásaival gyarapodott az intézmény gyűjteménye. A Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (MANK) jóvoltából öt fiatal képzőművész képe gazdagítja a szombathelyi intézmény állományát. A keddi sajtótájékoztatón be is mutatták az alkotásokat. Horváth Soma Szombathely kulturális ügyekért is felelős alpolgármestere tájékoztatásul elmondta, a képtár jelenleg is zajló felújítása közel 840 millió forintból valósul meg.

Jövő év októberére várhatóan kívülről teljesen megújul az épület és a nyílászárók cseréje is megtörténik. Eközben a város vezetése nem feledkezik meg az intézmények működéséről sem és örülnek a gyűjtemény gyarapodásának. Csapláros Andrea, a Savaria Megyei Jogú Városi Múzeum igazgatója elmondta, hogy az új képek olyan alkotóktól származnak, akik részt vesznek a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. programjában. A MANK fiatal kortárs művészek számára műteremlakásokat biztosít, cserébe évente egy-egy művet vár az alkotóktól. Ezek a legjelentősebb hazai gyűjteményeket gyarapítják. A képtár vezetői öt alkotást választottak a kínálatból. Így került Szombathelyre Bíró István Tűzben edzett I., Lovas Ilona fejek 2., Szántó István Szív IV., Varga Zsófi Titkos kert I. és Verebics Katalin K szeme 2. című képe.