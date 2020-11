Újabb milliárdok érkeznek Kőszegre

Újabb milliárdokat kap a város, így további utcák újulhatnak meg, de jut új temetőre és a Bálház is régi fényében pompázhat majd.

A kormány november 11-én, Szent Márton napján, a Magyar Közlönyben megjelent határozatával újabb 2,8 milliárd forintos támogatás érkezik a városba útfelújításra, parkolóépítésre, csapadékvíz-elvezető rendszerre, ezenkívül 800 millió forint jut a város új temetőjének kialakítására, sőt a város szimbolikus közösségi épületének, a Bálháznak a rekonstrukciója is megvalósulhat. Mindezt Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője és Básthy Béla polgármester jelentette be csütörtökön délután a Bajcsy-Zsilinszky Endre utca átadásán.

A 4,5 méter széles, 381 méter hosszú út felújítását augusztus 4-én kezdték meg, miután a Vasivíz Zrt. saját kivitelezésben elvégezte az ivóvízvezeték rendszerének cseréjét, tűzcsapok kihelyezését. Mivel ez az utca biztosítja a Felsőváros átmenő forgalmát, nagyon nagy szükség volt erre a csaknem 50 millió forintos beruházásra, amelyhez 30 millió forintot a Belügyminisztérium, 19 milliót pedig a város adott.

– Itt azonban nem állunk meg, folytatjuk a városrész útfelújításait, a Dózsa György utca és a kapcsolódó Malomárok-híd közmű-rekonstrukciós munkálatai már az idén elkezdődnek, az útfelújítás pedig jövő tavasszal várható, ahogyan a most átadott útszakasz hiányzó járdaszakaszainak megépítése is ekkor történik majd. A Petőfi tér és a kapcsolódó területek megújítása pedig a közbeszerzési eljárás előkészítésének fázisában van.

Ez a két terület újabb 150 millió forintot meghaladó értékű fejlesztést jelent Kőszeg forgalmas útszakaszain – tette hozzá a polgármester. Básthy Béla azt is elmondta, hogy a most megítélt több mint 2,8 milliárd forintból több utca is megújul, ám hogy pontosan melyek ezek, azt még korai volna megmondani, hiszen az útfelújításokkal járó esetleges közműcserék költségei nagyban módosíthatják az elképzeléseket. Az viszont biztos, hogy a lakosság igényeit maximálisan szem előtt tartva jelölik majd ki a felújítandó utcákat.

A polgármester kiemelte, egyáltalán nem mindegy, hogy a városnak az évi 450 millió forintos adóbevételéből kiinduló fejlesztéseket kell-e megvalósítani, vagy ennél nagyságrendekkel nagyobbakat, ezért a siker érdekében most minden munkatársa rendkívüli erőfeszítéseket tesz. Az elkövetkező két év azonban a hivatali dolgozók mellett a városlakókat is próbára teszi, hiszen nekik a munkálatokkal járó kényelmetlenségekkel kell majd megküzdeniük.

Ágh Péter a most bejelentett kormányzati támogatást történelmi léptékűnek nevezte, hiszen ekkora összeg ilyen célra korábban még nem érkezett a városba. Egyben emlékeztetett, csak az idén átadott vagy megkezdett közterületi fejlesztések értéke meghaladja az egymilliárd forintot, de ha mindent egybeveszünk, nyolc év múlva, mire elérkezünk Kőszeg királyi városi címének 700. évfordulójához, már 10 milliárd forint körüli lesz ez az összeg. A Bálházról szólva elmondta, itt konkrét összeget még nem határoztak meg, az a cél, hogy az épület ismét olyan funkciókat kapjon, amelyekkel a város egész közösségét szolgálhatja.