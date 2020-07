Újabb nemzeti konzultációt indított a kormány

Magyarország kormánya ezúttal a koronavírus-járvány elleni védekezés sikerességéről, illetve egy esetleges második hullám megjelenésekor szükséges bevezetendő intézkedésekről kéri ki nemzeti konzultációs ívében az emberek véleményét.

Ahogy a szombathelyi Horváth Lászlóné, úgy családja – két felnőtt fia van – is ki fogja tölteni az ívet. Szerinte fontos, hogy a kormány mindenben kikérje az ország lakosságának véleményét amellett, hogy annak nincs mindenre teljes rálátása – és ennek tekintetében kell figyelembe vennie azt. Véleménye szerint a legfontosabb téma, amire a kérdőív kitér, az örökkötvények felvételének lehetősége. Ez abban nyilvánulna meg, hogy az EU tagországai olyan kölcsönöket vennének fel, amelyek után örökre kamatot kellene fizetni.

Horváth Lászlóné inkább amellett van, hogy tartózkodjunk a hiteltől: bár bízik az ország vezetésének pénzkezelési stratégiájában, tart attól, hogy mikorra sikerülne kilábalni az ezzel járó fizetési kötelezettség alól. Kockázatosnak tartja továbbá, hogy minden ország felelne az összes többiért is.

Emellett üdvözli a koronavírus-járvány megfékezése érdekében tett intézkedéseket, valamint az operatív törzs működését. A kérdőív tartalmaz egy, a diákok és tanárok számára ingyenes internethozzáférésről szóló kérdést is. Horváth Lászlóné szerint ne mindenki, csak az arra rászorulók számára biztosítsanak ingyenes internetezési lehetőséget. Úgy tartja, fontos, hogy segítsük azokat, akiknek szükségük van rá – így a bevándorlókat is, hiszen van rá lehetőségünk.

Azt azonban fontosnak tartja, hogy a segítséget vigyük hozzájuk, ne pedig őket hozzuk Magyarországra.

Szakács László szombathelyi gépkezelő már kitöltötte a nemzeti konzultációs kérdőívet, erre biztatja feleségét és húszéves fiát is. Fontosnak tartja, hogy a kormányhoz eljusson az emberek álláspontja, hiszen hosszú évekig nem volt arra példa, hogy bármiben is kikérte volna a kormány a nép véleményét – szerinte ez a demokrácia alapja. Úgy véli, közös érdekünk, hogy minél többen visszajuttassuk az íveket, ez visszajelzés a kormány számára is. VN