Újabb részletek a győri gyermekgyilkossággal kapcsolatban

Megmagyarázhatatlan családi tragédia történt vasárnap délután Győrben: egy férfi megölte két kiskorú gyermekét, majd magával is végzett.

Az előzményekről IDE kattintva olvashat!

A két idősebb gyermek a szombathelyi Váci iskola növendéke volt, ahol Németh Gábor igazgató elmondása szerint már reggeltől egy, később pedig két pszichológus foglalkozott a diáktársakkal. Kiscsoportos és egyéni beszélgetéseket folytattak a gyerekekkel, hogy feltárják, kinek milyen segítségre van szüksége ahhoz, hogy a történteket minél jobban tudja kezelni.

Az előző, 2016. májusi tragédia alapján be tudtuk azonosítani azt a tömbházat, ahol a bántalmazás után felgyógyult édesanya feltehetőleg az újabb tragédia napjáig élt gyermekeivel. Egy a házban lakó hölgy elmondta, hogy többször látták H.G.-t italosan hazatérni, de agressziót nem tapasztaltak nála. Egy másik szomszéd annyit tudott a családról, hogy talán három éve laknak a házban. A gyerekek nagyon aranyosak voltak, a kisfiúnak mindene volt a fekete kiskutyája. Hozzátette azt is, hogy a 70-es években épült társasházból lassan kihalnak az eredeti lakók, nagyon sok az albérlő, gyorsan változnak a lakók, az emberek alig ismerik egymást. Azt többen is megerősítették, hogy a 2016. májusi horrort leszámítva szélsőségektől mentes, átlagos, talán egy kicsit visszahúzódó családnak ismerték meg H-ékat.

A vasárnapi tragédia kapcsán nagyon sokakban merül fel a kérdés: hogyan lehetett feltételesen szabadlábra bocsátani egy olyan férfit, aki brutális kegyetlenséggel próbálta megölni feleségét és kiskorú gyermekeit is veszélyeztette? Egy lapértesülés szerint egy neve elhallgatását kérő informátor azt állítja, hogy a szombathelyi börtön határozott tiltakozása ellenére döntött úgy a bv-bíró, hogy H. Gábor szabadon bocsátható. Nagyon rossz döntés volt ez, óriási hiba. Hiszen szeptemberi szabadulása óta először most kapta meg egy hétvégére láthatásra a gyerekeit. Ha ez a pszichésen zavart férfi rács mögött marad, a két kisgyermek ma is él – fogalmaz az informátor.

Egy további, szintén névtelenséget kérő személytől pedig azt tudtuk meg, hogy a későbbi gyilkossal börtönbüntetésének teljes ideje alatt pszichológus foglalkozott.

Feltettük a kérdéseinket a Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnokságának is, akiktől azt a választ kaptuk, hogy a fogvatartottakkal kapcsolatba hozható információ bűnügyi személyes adat, így azokról nem adhatnak tájékoztatást.