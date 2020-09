Újabb személyeknél diagnosztizálták a fertőzést Vas megyében

Aggodalomra adhat okot, hogy csak az elmúlt négy napban 36 betegről igazolódott be, hogy koronavírusos.

Ahogy arról beszámoltunk, szombatról vasárnapra 484 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 12 309 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt négy krónikus beteg, így az elhunytak száma 637 fő, 4069-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 7603 fő. Az aktív fertőzöttek 43%-a, az elhunytak 58%-a, a gyógyultak 42%-a budapesti. 282 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 16-an vannak lélegeztetőgépen.

Vas megyében is folyamatos növekedésről számolhatunk be. Arról is írtunk, hogy péntekről szombatra jelentősen megugrott az igazolt koronavírussal fertőzött betegek száma megyénkben, ugyanis 26 új esetet diagnosztizáltak. Szombatról vasárnapra szerencsére nem volt ilyen mértékű növekedés megyénkben, de így is újabb 4 személynél állapították meg a fertőzést, vagyis már összesen 121 esetet regisztráltak Vasban. Aggodalomra adhat okot, hogy csak az elmúlt négy napban 36 betegről igazolódott be, hogy koronavírusos.