Újabb szigorítások a járvány fékezésére

A hét elejétől maximalizálták a magánrendezvényeken zárt térben tartózkodók számát, kibővítették a maszkhasználattal kapcsolatos követelményeket, az éttermekben pedig kizárólag ülve fogyasztás engedélyezett. Az intézkedéseket hétfőtől kötelesek Ausztria egész területén alkalmazni.

A szigorítást csütörtöki sajtótájékoztatóján jelentette be Sebastian Kurz szövetségi kancellár, Werner Kogler alkancellár, Rudolf Anschober egészségügyi miniszter és Karl Nehammer belügyminiszter. A jövőben tíz főre korlátozzák a privát, zárt térben történő ünnepség résztvevőinek számát. A saját otthonban rendezett eseményeknél ez csak ajánlás. Az intézkedés a temetésekre, vallási eseményekre nem vonatkozik, ám az esküvőkre és más ünnepekre igen.

A szabadtéri események résztvevőinek száma 100 fő lehet. A vendéglátóhelyeken egy asztalnál legfeljebb tíz ember tartózkodhat, étkezni és inni csak ülve szabad, a bárokban tilos a kiszolgálás. Hazánkhoz hasonlóan nyitvatartási korlátozást vezettek be, azonban ez éjjel 1 órára tevődik, továbbá a nem az asztalnál ülő vendégek számára kötelező a maszk viselése. Ez hétfőtől ugyancsak előírás a piacokon és a vásárokon is, szabadban tartózkodás esetén is.

A templomokban előírás a fertőtlenítőszerek biztosítása, az éneklés mellőzése, valamint a hívők közötti egyméteres távolság biztosítása – az úrvacsora kiosztásának kivételével. Az intézkedéseket az egyházaknak önállóan kell betartatni.

A korábbi szabályozások maradnak életben a sportesemények és kulturális programok tekintetében is: ezeken továbbra is 3000 néző vehet részt a szabadtéri rendezvényeken, illetve 1500 fő beltéren.

Rudolf Anschober egészségügyi miniszter szerint a téli turizmus koncepcióját legkésőbb ezen a héten meg kell határozni, különösen az alacsony fertőzöttségű tartományokban. Sebastian Kurz úgy látja: ezeknek egyedülálló esélyük van az utazási figyelmeztetések, korlátok között tartására és a téli turizmus folytatására.

További intézkedésként bejelentették az áfacsökkentés egy évvel történő meghosszabbítását.

Az említett szabályozások hétfőtől léptek érvénybe. Ekkortól hazánk is szigorított a koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatos intézkedésein. Ahogy arról korábban írtunk, korlátozottan ugyan, de két újabb határátkelőt nyitottak meg a két ország között: Schattendorf–Ágfalva határ­átkelőt reggel 8 és 10 óra, valamint 14 és 16 óra között lehet használni. A másik osztrák–magyar átkelő Bildein–Pornóapáti, ahol reggel 6 és este 7 óra között juthatnak át az utazók. Ezzel már 17 határátkelőt lehet használni a két ország közötti átlépésre.

