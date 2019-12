Újabb Vas megyei városban tűntek fel a csalók

Nemcsak kéregetéssel, lopással is próbálkoztak a csalók, akik a megyeszékhely után Celldömölk utcáit, üzleteit járták végig.

Múlt héten írtunk azokról a csalókról, akik magukat siketnémának kiadva pénzt gyűjtöttek az egyik szombathelyi áruházban, állítólag ugyanezt tették Körmenden és Sárváron is, és most már biztosan tudjuk, Celldömölkön is. Itt, december 8-án jártak végig jó néhány boltot és az utcán is többekhez odamentek. Hadászi Zsolt, a Kráter Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület elnökétől megtudtuk, egy idős hölgy ötszáz forinttal szeretett volna segíteni, ám az egyik csaló visszaadta neki a pénzt, majd a nála lévő papírra azt írta: ötezer, ezzel jelezve, hogy ő egészen más összegre gondolt.

Hadászi Zsoltnak az is feltűnt, hogy a csalók jellemzően a hölgyeket és az idősebbeket környékezték meg, tehát azokat, akiknél úgy gondolták, hogy nagyobb esélyük lehet. Kiderült, nem érték be a kéregetéssel, mivel a csapat két női tagját az egyik üzletben lopáson érték. Úgy tudjuk, az elkövetők román állampolgárok, de az, hogy tudnak-e magyarul, nem derült ki, mivel a színjáték része volt a némaság is, mindenesetre a police, vagy a rendőrség szavakat nagyon is jól értették, ezek hallatán gyorsan kereket oldottak román rendszámú BMW-jükkel.

Nincs kizárva, hogy egy nagyobb csapat garázdálkodik a környéken, ugyanis a rendőrök december 7-én, Lenti területén állítottak meg egy bolgár rendszámú Skoda Octaviát és igazoltatták a járműben utazó öt román állampolgárt. Az autóban több nyelven írt adománygyűjtő iratokat találtak, és az is kiderült, hogy nem sokkal korábban egy helyi áruház parkolójában egyikük adománygyűjtésre hivatkozva többekhez odament, és tőlük pénzt kért fogyatékos gyermekek részére. Az eljárás során felmerült, hogy az ötfős társaság külföldön és Magyarországon is követhetett el bűncselekményeket, ezért a két nőt és három férfit őrizetbe vették. Azt, hogy ez egy másik társaság, nem csak abból lehet tudni, hogy eltérő az autók típusa, hanem abból is, hogy a celldömölki eset idején még biztosan őrizetben voltak. Azt azonban, hogy a két csapatnak köze lehet egymáshoz, nem lehet kizárni.