Újdonságokkal gazdagodott a megyei zeneműtár az 1980-as évek utolsó éveiben

Azt már harminc éve is mindenki tudta, ha beiratkozik valamelyik könyvtárba – azonnal „világpolgár” lesz, mert a könyvtárközi kölcsönzés révén hozzájuthat bármelyik könyvtárban megtalálható dokumentumhoz. Azt viszont a beiratkozottak közül is kevesen tudták, hogy az olvasójegy nemcsak könyvkölcsönzésre volt alkalmas! A Vas Népe 1988-ban készült cikkét idézzük fel.

A társadalmi igény a technikai lehetőséggel párosulva hívta életre a zeneműtárakat. Innét szimpla kis olvasójeggyel kazettákat, lemezeket, azaz hangzó dokumentumokat, valamint hangoskönyveket, kottákat kölcsönözhettünk, zenei ritkaságokat hallgathattunk és tanulmányozhattunk: zenei „világpolgár” is lehettünk.

A Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtárban 1988-ban 14 ezer hangzó dokumentum várta az „olvasókat”, és természetesen kották és zenei szakkönyvek is. A kezdetben szerény gyűjtemény lassan már kiszorította önmagát – még szerencse, hogy az állomány nagy része állandóan kézben, azaz a kölcsönzőknél volt. Az első zeneműtáros, Kutzler Ferenc gondozta, gyarapította évekig az állományt, őt követte Boda Lászlóné, a könyvtárosból lett zeneműtáros. Mert ezt a szakmát is tanulni kell: ő éppen harminc éve végezte a speciális tanfolyamot a KMK-ban. Munkatársával, Nagy Mariannal váltották egymást délelőtt 10-től 20 óráig két műszakban. Őt faggatta a Vas Népe 1988 őszén.

– Milyen a jó zeneműtáros, hogyan építi birodalmát?

– A gyarapítási irányelveket szem előtt tartva állandóan az életre kell figyelni, azaz a helyi igényekre. Az általános műveken kívül beszerezzük ezért a barokk, a reneszánsz műveket, gyűjtjük a kortárs zenét és a dzsesszt, szóval mindazt, amit a megye zenei élete megkíván.

– Milyenek az igények?

– Változatosak, sokszínűek, s egész forgalmunkon folyamatos „felfutás” tapasztalható január 1-je óta, hiszen az olvasószolgálattal egyidőben nyitunk és zárunk. Főleg péntek délutánonként keresnek fel bennünket sokan, de délután 5 óra után mindig „nagy élet” zajlik itt. Megérezzük a zenei rendezvényeket. Legutóbb pél­dául a Carmina Buranát keresték sokan a koncert után, de jön zenei kérés egy-egy televíziós adáshoz kapcsolódva is. A főiskolások sokszor érdekes, egy-egy témához kapcsolódó zenei feladattal jönnek. Naponta általában hatvanan fordulnak meg nálunk.

– A viszonylag kis teremben helyben tizenkét hallgatóval egyszerre hatfélét tudnak hallgatni, a gyermekkönyvtár foglalkozásaihoz zenét, mesét tudnak sugározni csakúgy, mint a lenti előadóteremben. Sokan veszik igénybe az átmásolást, főleg mióta megdrágultak a lemezek. A ritkaságokat helyben hallgathatják, vagy átjátszhatják: a kölcsönözhető állomány négyezer egység. A lemezek és a kazetták iránt óriási az érdeklődés folyamatosan, s nagyobb tételben tudtak vásárolni úgynevezett ECM lemezt.

– Elég-e a rendelkezésre álló összeg a gyarapításra?

– Hangfelvételek vásárlására egy évben 120 ezer forintot tudunk költeni, s ez azért mondható elégnek, mert 1987-től kiterjesztették a köteles példányokat a hangfelvételekre is. Igaz, az országban csak négy megyei könyvtár részesül ebben a kedvezményben, szerencsére mi is. A magyar hangzó dokumentumokkal így nincsen baj, a külföldiekből viszont lehetne több is!

– A gyarapítást befolyásolja, de nem a zeneműtáros érdeklődése határozza meg: alapos tájékozódás után vásárol. Finnországból rendszeresen érkeznek lemezek, s ha kérnek – legutóbb osztrák népzenét – Ausztriából, a grazi könyvtárból is kapnak. Újdonság a digitális CD lemez, ezekből már kétszáz található, s hozzá lejátszó készülékük is van. Újdonság még a hangoskönyv, kilencven ilyen kazetta van, rajtuk a gyengénlátók és vakok számára rádiójátékok, ismeretterjesztő művek stb. A legnagyobb forgalmuk a nyelvkazettákból és lemezekből, illetve ezek átjátszásából van.

– Hogy a zeneműtárosnak zeneszeretőnek, a technikai eszközök iránt érdeklődőknek, is nyitottnak kell lennie – ezt tudjuk. De milyenek az „olvasók”?

– Aki komolyzenét kölcsönöz, az odahaza is gyűjt, megbecsüli, vigyáz a kölcsönzött anyagra. A legrosszabb állapotban a legigénytelenebb réteg hozza vissza az anyagokat, ilyenkor bírságolunk. Kérésre anyaggyűjtést, irodalomkutatást is végzünk. Úgy érezzük, hogy olvasóink úgy használják a zeneműtárat, mint a könyvtár egy elengedhetetlen részét.

A falakat „kitolni” nem lehetett, a megyei zeneműtár még elfért a helyén, de szükség volt legalább a technikai eszközök fejlesztésére. Kellett egy compakt lejátszó, új magnó, erősítő, s néhány technikai eszköz cseréjére is szükség volt. Hogy legalább ott ne rongálódjanak az értékes és drága dokumentumok.

