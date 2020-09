Újdonsült apukák nagy napja – Mozgalmas az élet a Markusovszky kórház szülészetén

Ahogy arról a napokban beszámoltunk, dr. Káldy Zoltán orvosigazgató arról tájékoztatta lapunkat, hogy a Markusovszky kórházban a jelenleg is érvényben lévő látogatási tilalom alatt is bent lehetnek az apák a szülőszobán. Ezt sokan ki is használják, ugyanis a kórház újszülött osztályának létrehozott közösségi oldalán arról számoltak be, hogy mozgalmas volt az élet csütörtök reggel a szülészeten. Három újdonsült apuka is reggelre karjában tarthatta újszülött gyermekét, amiről a beleegyezésükkel fotó is készült. Lapunk jó egészséget és sok boldogságot kíván nekik!

Apák napja?

Talán.

Így indítottunk csütörtök reggel 🙂

Apák kimerülten, de vidáman, őszintén a helyzet… Közzétette: Markusovszky Kórház Újszülött Osztály – 2020. szeptember 18., péntek