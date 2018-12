Újjászentelték az összefogással megújult jánosházi templomot

Székely János megyés püspök ünnepi szentmise keretében szentelte újjá a 229 évvel ezelőtt épült, mára kívül-belül megújult Keresztelő Szent János templomot.

A püspöki szentmisét megtisztelte jelenlétével V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő, Marton Ferenc, a megyei közgyűlés alelnöke, Kiss András polgármester, valamint Brenner József nagyprépost, Pápai Lajos nyugalmazott győri püspök és Rostáné Piri Magda evangélikus esperes.

A szertartás kezdetén a Szent Imre Általános Iskola növendékei megható műsorral köszöntötték a megújult templomot, kezükben a hűséget, a tisztaságot és más erényeket jelképező virágokat tartva. A megyés püspök, miután átvette a templom kulcsát, szenteltvízzel hintette meg az épületet s a híveket.

Szentbeszédében a megyés főpásztor a megszépült templomot a szép és szeplőtelen, a vőlegény számára felékesített menyasszonyhoz hasonlította. A templom az a hely – hangsúlyozta – , ahol a hófehér ruhát, a bűnbocsánat katarzisát újra és újra megkapjuk. A templom védőszentje, Keresztelő Szent János, a bűnbánat és megtérés prófétája is arra int, hogy bűneink fájdalmas sebek, amiket be kell ismernünk, s amelyekből lehetséges a kiút, az újjászületés. Ellentétbe állította az isteni kegyelem forrását jelentő templomot a mai Európa rezignációjával, ami tagadja a bűnt és ezzel egyúttal elveszíti a jót is. Hangsúlyozta: a templom kapui nyitva állnak mindenki előtt, otthonra talál itt a szegény ember és az is, aki a hitétől eltávolodott.

A továbbiakban Isten áldását kérte az oltárra, az ambóra, a tabernákulumra, a keresztre, az épület szobraira és festményeire. A felújított orgonát Pápai Lajos áldotta meg. A koncelebrációs szentmise liturgiájának végén Bodorkós Imre esperes plébános mondott köszönetet mindazoknak, akik adományaikkal illetve kétkezi munkájukkal hozzájárultak a templom külső és belső megújulásához. A külső felújításra néhány évvel ezelőtt mintegy 42 millió forint pályázati pénzt költhetett az egyházközség. Magyarország kormánya hasonló nagyságrendű összeggel segítette a novemberben lezárult belső felújítást is, ami jelentős egyházmegyei és önkormányzati támogatással is kiegészült. Hozzájárultak ehhez a plébánia 13 településén élő hívek, a környékbeli vállalkozók és szervezetek, nem utolsósorban pedig az egykori kegyúri család, a gróf Erdődyek leszármazottainak adományai. A teljes belső felújítás magában foglalta a freskók, az oltárok, a keresztelőkút, a bejárati ajtók és a padozat cseréjét illetve felújítását, restaurálták az orgonát, új villamos hálózat, hangosítás és kivetítő rendszer készült. A plébános ugyanakkor kiemelte: az összefogásra a továbbiakban is szükség lesz, és hogy a megszépült templomot a híveknek kell megtölteniük élettel.

V. Németh Zsolt, a térség országgyűlési képviselője a miniszterelnök köszöntő szavait tolmácsolta. Orbán Viktor levelében szívből gratulált az elvégzett munkához, hozzátéve: a jánosháziak, amikor templomuk felújítása mellett döntöttek, elődeik Istennel kötött szövetségét erősítették meg. Bödör Ferenc, a plébániai tanácsadó testület alelnöke korábbi lelkipásztorok érdemeit emelte ki.

A szertartás fényét szép kórusművek előadásával a templom énekkara emelte.

