Újra benépesülnek a szálláshelyek a megyében – Több vasi szállásadóval is beszéltünk

Telt ház még nem lesz, de szép számban fogadnak vendégeket a megye szállodái az előttünk álló hosszú hétvégén. Több vasi szállásadóval is beszéltünk: a törvényi előírások szerint kötelező a védettségi igazolvány ellenőrzése, egyébként mindenhol elérhetők a megszokott szolgáltatások.

Miután az oltottak száma elérte a négymilliót, május elején újranyithattak a szállodák. Többször beszámoltunk róla: a szálláshelyek jó része felújításra, karbantartásra fordította a kényszerpihenőt, a kormányzati támogatásoknak köszönhetően pedig dolgozóikat megtartották. Hosszú idő után az előttünk álló pünkösdi hétvégén egy kicsit minden olyan lesz, mint régen.

Várhatóan újra élet költözik az Őrségbe is. Még most, az utolsó napokban is érkeznek az érdeklődő telefonok, szaporodnak a foglalások Gaál Zsuzsannánál, aki két településen is kínál szálláshelyeket. Tapasztalatai szerint a vendégek óvatosak, nem volt teljesen zökkenőmentes az újranyitás utáni időszak, de mostanra rendeződni látszik a helyzet. Nála október 28-án járt utoljára vendég, és most, a pünkösdi hosszú hétvégére érkeznek az elsők.

– A tél és a tavasz hónapjait a felújításra szántuk, a fejlesztési támogatást némi önerővel egészítettük ki, így sikerült a szálláshelyeket még komfortosabbá és esztétikusabbá tenni – mondja. Gaál Zsuzsanna hozzáteszi: úgy tekintett erre az időszakra, mint amit túl kell élni. – A szállásadók többsége törvénytisztelőként, az őrségi emberek védelme érdekében nem fogadott vendégeket. A kiadások azonban ugyanúgy sokasodnak a járulékoktól kezdve a rezsiköltségig. Mindezt a tartalékokból kellett előteremteni. Szerencsére a nyári hónapokra is vannak már érdeklődők. Gazdaságilag és lelkileg is ránk férne már, ha visszatérnénk a normális kerékvágásba – fogalmaz.

– A kormány újranyitásról szóló bejelentése óta egyre több az érdeklődő. A nyári időszakra és az előttünk álló hosszú hétvégére is vannak már foglalásaink – mondja Németh Noémi, az egyik büki szálloda igazgatóhelyettese. Hozzáteszi: a rendeletek értelmében első teendőjük közé tartozik a vendégek megérkezése után, hogy elkérik a védettségi igazolványt. Minden szolgáltatásuk elérhető, az épületet pedig ahogy eddig, ezután is folyamatosan fertőtlenítik. Tapasztalatai szerint mindenki nagyon várta, hogy visszatérjen az élet a normális kerékvágásba. A dolgozóikat sikerült megtartani, a nyárra létszámbővítést is terveznek. A pünkösdi hétvégén mintegy félházzal működnek majd, elsősorban családok érkeznek szállodájukba.

A nemrégiben felújított és átadott kőszegi szállodában is arról számoltak be, hogy folyamatosan érkeznek az újabbnál újabb érdeklődők. A két-három fős szobáikat elsősorban a középkorúak foglalják le, Horváth Katalin tapasztalatai szerint az idősebbek még óvatosabbak, kivárnak.

Hozzáteszi: a törvényi előírásoknak megfelelően mindenkinek ellenőrzik a védettségi igazolványát. Ahogy a mostani hosszú hétvégére, úgy a nyárra is vannak már foglalásaik, de hogy milyen lesz a szezon, az nagyban függ majd attól is, meddig lesz szükség a dokumentumra.