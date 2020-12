Újra habzik a Rába – Vajon szennyezőanyag került a folyóba?

Habzik a Rába – hívta fel a figyelmünket egy olvasónk, akitől fotót is kaptunk.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Az ismeretlen eredetű és nagy kiterjedésű habzásra a nicki műgátnál figyeltek fel. Miután a Mi Rábánk és a környező természet elnevezésű Facebook-oldalra is felkerültek a fényképek, újabb szemtanúk jelentkeztek, akik azt állítják, Szentgotthárdnál és Alszószölnöknél is hasonló volt szombaton a helyzet. Olvasónk nem késlekedett, azonnal jelezte a problémát az Országos Vízügyi Főigazgatóságnál. Ők az illetékes Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatósághoz irányították. Mint kiderült, a vízügyi igazgatósághoz már korábban eljutott a habzás híre, a gátnál szemrevételezték a habot, a szaga és textúrája alapján azt állapították meg, hogy nem külső vegyi szennyezésből származik.

Bejelentése után miért nem értesítették azonnal a környezetvédelmi hatóságot? Miért nem történik laboratóriumi vizsgálat? – vetette fel olvasónk, aki szerint szennyezés történt, és miután ez az árral levonul, érdemben senki nem tehet semmit, nem lehet megtalálni a kibocsátót. A hozzászólók az ausztriai áradásokkal magyarázzák a jelenséget, és ők is szennyezésről beszélnek: „Zavaros a víz, sáros, hordalékos, és ki tudja, mit engednek bele.” Az osztrák gyárakat is említik lehetséges szennyezőként. Többen tudni vélik, hogy a Rába menti települések szennyvíztelepeiről a folyó áradásakor rendszeresen a Rábába engedik a „mocskot”, a szennyvízkezelés után visszamaradt anyagot. Szerintük most is ez történhetett, csak a mértéke brutális.

A vízügyi hatósági feladatokat a katasztrófavédelem látja el. A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál érdeklődtünk az esettel kapcsolatban. Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatósághoz is eljuttatjuk kérdéseinket.