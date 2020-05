Újra iskolapadban a diákok – Hétszázezer tanuló térhetett vissza az oktatási intézményekbe Ausztriában

Megnyitottak a vendéglátóhelyek és a kis- és középiskolások is járhatnak már iskolába – a legújabb enyhítő rendelkezéseket gyűjtöttük össze.

Újranyitottak a hétvégén a koronavírus által okozott veszélyhelyzetben elrendelt két hónapos szünet után a vendéglátóhelyek Ausztriában – számolt be erről online hírösszefoglalójában az osztrák állami közszolgálati műsorszolgáltató. A beszámolóban elhangzott: nem rohamozták meg tömegesen az éttermeket, a kávézókat vagy a kerthelyiségeket az osztrákok. Kiemelték, hogy a vendéglősök hiányolják a megrendeléseket, hiszen sokan jelenleg is otthonról dolgoznak, és elkészítik az ételeket maguknak. Szóltak arról is, hogy hétfőtől ismét megindult az ügyfélfogadás Magyarország innsbrucki főkonzulátusán, ahol az ügyintézés kizárólag előzetes időpont-egyeztetés alapján történik.

Arról már a távirati iroda számolt be, hogy megnyitották kapuikat tegnapelőtt az iskolák: mintegy hétszázezer diák tér vissza az iskolapadokba. Most már az általános iskolások, a középiskolák alsóbb osztályaiban tanulók, valamint a speciális iskolák diákjai is folytatják a tanulást az oktatási intézményekben. Az érettségi előtt állók és a szakiskolák végzősei pedig már május 4-én visszaülhettek az iskolapadokba a járványhelyzetben hozott fokozatos enyhítő rendelkezéseknek köszönhetően. Hozzátették: a diákok felváltva, csoportokra osztva, szigorú higiéniai előírásokat betartva térhetnek vissza az osztályokba: az épület folyosóin kötelező a maszkviselés, továbbá be kell tartaniuk a diákoknak a legalább egyméteres védőtávolságot nem csak a folyosón: a padokban az ülőhelyek között is érvényes a szabályozás. Az előírások között szerepel még a többszöri kézmosás és a kézfertőtlenítő gyakori használata is.