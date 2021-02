Újra megfúrnák az Őrségi Nemzeti Parkot – Kőolajkitermelés ellen indult aláírásgyűjtés

Alig kezdődött el az aláírásgyűjtés, pár óra alatt majdnem hétszázan írták alá. Farnadi Péter őriszentpéteri olvasónk kezdeményezte a tiltakozó akciót a MOL Nyrt. által Őriszentpéter határába tervezett, kőolajkitermelést célzó új mélyfúrás ellen. Az Őrségi Nemzeti Parktól kapott tájékoztatás szerint gázkitermelésről lenne szó. A már több évtizede működő földgázkutak hálózata bővülne egy újjal.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Amióta elkezdődött az online aláírásgyűjtés a kőolajbányászatot célzó őriszentpéteri mélyfúrás ellen, átlagosan percenként aláírja valaki. A tiltakozást az váltotta ki, hogy kőolajkút kialakítását szolgáló mélyfúrás, valamint a kitermelésre irányuló nagyberuházásra nyújtotta be engedélyeztetési igényét a MOL Őrség Szénhidrogén Kft. a Vas Megyei Kormányhivatalhoz. A tiltakozók szerint az Őrségi Nemzeti Parkban, Natura 2000-es területen tervezett, Őriszentpéter galambosszeri belterületétől csupán 400 méterre fekvő tervezett kőolajkút-fúrási munkálatok, valamint a kitermelés maga, súlyosan veszélyezteti az ott élők és az oda látogatók nyugalmát, a tájképet, a természeti környezetet, valamint a védett élővilágot. A felhívás szerint az építési munkálatok határérték feletti zajterheléssel, szállópor- és füstgáz-terheléssel járnak, az építési munkálatokhoz természetvédelmi területen fekvő fákat vágnának ki. Úgy vélik, a munkálatok még inkább ellehetetlenítik a környék vendégházait, amelyek a pandémia miatt amúgy is nehéz helyzetben vannak.

A kilencvenes évek elején hasonló tiltakozás kísérte a MOL akkori kutatófúrásait. Az akkori fúrásos és szeizmikus kutatások nyomán sokan azért háborodtak fel, mert több kútból állítólag eltűnt a víz, de az is kiderült, hogy a fúrások során keletkező szennyvíziszapot számos esetben csak úgy simán kiengedték az erdőbe, de olyan is előfordult, hogy a természetvédelmi hatóságtól engedélyt sem kértek kutatófúrásra. Sokan a lángcsóvás kutak képét vizionálták. Később az akkori önkormányzatok megpróbáltak a MOL-lal egyezkedni és a kitermelésért cserébe előnyöket, támogatást kilobbizni. Aztán elcsitultak az indulatok, ma is több kútról történik földgázkitermelés, mely föld alatti csővezetéken kerül a zalai finomítóba. Ha valaki nem elég figyelmes, ezeket a földből kiálló csőcsonkokat csak akkor veszi észre, ha szó szerint belebotlik. Tény, hogy nem éppen turistacsalogató egy mélyfúró kút, és amíg a kitermelésre sor kerül, valóban nagy méretű gépek mozognak a térségben. Anno a gázkitermelést szolgáló, legkomolyabb létesítményt sikerült a nemzeti parkon kívülre helyeztetni.

De nézzük a tényeket. A Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztálya január 19-én tette közzé honlapján azt a dokumentációt, melyet a MOL Nyrt. nyújtott be Őriszentpéter határába tervezett szénhidrogén ipari mélyfúrás lemélyítése céljából. A kérelem előzetes vizsgálati eljárás lefolytatására irányul, melyre azért van szükség, mert a terület Natura 2000 terület. Ahhoz, hogy a mélyfúrás elkezdődjön, többlépcsős hatósági eljárásra van szükség. A MOL mélyfúrás létesítését, azt követően a kút kiképzését, földtani vagyon kutatását, majd sikeres fúrás esetén a kút termelésbe állítását, a kitermelt anyag fogadásának és továbbításának biztosítását célzó üzemelési feltételek megteremtését, a szükséges infrastruktúra kialakítását, továbbá a termelvény kútbekötő vezetéken történő továbbítását tervezi.

Az Őrség területének fúrásos kutatása 1986-ban kezdődött el. Több száz négyzetmétert érintett a kutatás, több tucat kutat fúrtak. Először Bajánsenye, majd Őriszentpéter térségében több, jó minőségű földgázt tároló telepet ismertek meg. A földtani felépítésében a bajánsenyeihez hasonló őriszentpéteri előfordulást 1989-ben fedezték fel. Nem mellesleg ezekből a kutatásokból ismerjük a nemzeti park földtani felépítését.

Dr. Németh Csabától, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság általános igazgatóhelyettesétől megtudtuk, hogy a MOL szakemberei már az elmúlt évben megkezdték az egyeztetést a nemzeti parkkal. Több alternatíva is felmerült a fúrás helyszínét illetően. Alapvetően nem örülnek a kezdeményezésnek, mert ez a fajta ipari méretű bányászati tevékenység nem illik bele az Őrségi Nemzeti Park létrehozásáról rendelkező jogszabály által meghatározott célokba. Az elmúlt év is bebizonyította, hogy óriási igény van az őrségihez hasonló vidékekre, ahol az emberek pihenhetnek, felüdülhetnek, kikapcsolódhatnak, természetközelbe kerülhetnek. Ráadásul egyre több család megélhetésében meghatározó a turizmus.

– A legutóbbi egyeztetéseken már földgázkitermelésről és csak egy kútról volt szó. Jelenleg egy kutatófúrásra vonatkozóan folyik előzetes vizsgálati eljárás. Ugyanakkor nem ördögtől való, hogy védett területen földgázkitermelés történjen. Annál is inkább, mert több nemzeti parkban is folyik hasonló tevékenység. Az Őrségben is több földgázkút működik jelenleg is. Ugyanakkor mind a fúrásnak, mind pedig a kitermelésnek lehetnek negatív hatásai és kockázatai – fejtette ki álláspontját az igazgatóhelyettes.

V. Németh Zsolt, a térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta, hogy jelenleg egy többlépcsős engedélyezési eljárás első eleménél tart az ügy. A hatóság feladata, hogy a különböző (a lakosságtól, önkormányzatoktól, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóságtól származó) véleményeket összegyűjtse, majd ezek alapos vizsgálata után eldöntse, hogy valóban megalapozottak-e a petíciót megfogalmazók félelmei. A képviselő megjegyezte azt is, hogy a határérték feletti tevékenység természetesen nem megengedhető. Hozzátette: álláspontját az Őrségben életvitelszerűen tartózkodó emberek, illetve az ő véleményük tolmácsolására hivatott önkormányzatok, valamint a tájat védő Őrségi Nemzeti Park véleménye alapján, a pontos szakmai részletek ismeretében fogja kialakítani. Addig is folyamatosan figyelemmel kíséri az engedélyezési eljárást.