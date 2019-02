Újra rengett a föld Vas megyében – Jelentős károk voltak harminc esztendeje

Szörnyű éjszakájuk volt 1989. január 27-ére, péntekre virradva a csehimindszentieknek és a bérbaltaváriaknak: újabb, az előző napinál erősebb földrengést kellett átélniük. Így cikkezett a katasztrófáról a Vas Népe harminc éve.

– Hajnali öt órakor irtózatos robajra ébredtem – mesélte félelemtől kisírt szemmel Virág Judit Bérbaltaváron, az akkori Lenin utcában. – Sem dörgéshez, sem robbantáshoz nem hasonlítható az az egészen különleges hang, amit hallottam. A föld alól jött, s azonnal beleremegett minden. Rázkódott a föld, a szekrény tetejéről harminc üveg zuhant le éktelen csörömpöléssel, a vaksötétben csak azt láttam, hogy az ablak is kileng jobbra-balra. Tudja, ilyen helyzetben képtelen az ember gondolkodni. Mentse a gyerekét, vagy a nyolcvanéves apját?

De amíg villanyt kapcsol, kinyitja kulccsal az ajtót, már el is múlik az egész. Csak az iszonyatos félelem marad!

Juditék előtte nap érkeztek haza Budapestről. Már bánták, hogy útra keltek. Hajnali öt órától reggel kilencig három nagy kosár vakolatot, üvegtörmeléket takarítottak ki a házból. A szobák fala körben mind megrepedezett, lehullt a cserép a tető egy részén. Velük szemben, özvegy Sólymosy Károlynénál is hasonló volt a helyzet, lehullt a vakolat. A kamrában is törmelék borított mindent.

– Éjjel egy órakor volt egy kisebb rázkódás, de az jóval kisebb volt, mint a hajnali, szerintem a csütörtök déli rengéshez hasonlíthatott – mesélte a magányosan élő idős asszony segítésére sietett Kiss Tibor –Otthon a három gyerekünkkel futottunk ki az utcára. A rengéstől a középső gyermek fejére esett egy díszüveg, ő is, meg a másfél éves kicsi is nagyon megijedtek.

Hasonló élményről beszélt Tóth István is. Két gyereke mezítláb, papucs nélkül rohant ki a hidegbe, a sötétségbe.Teljesen mindegy, hogy a ház új, vagy régi építésű volt. Bérbaltaváron igen sok épületben okozott kárt a földrengés. Kémények rongálódtak meg, cserepek hulltak le, belül falak mozdultak el a helyükről. Az emberek féltek. A kemény hideg ellenére csoportosan kint ácsorogtak a házak előtt, s arról beszélgettek: ha jön egy újabb rengés, akkor jó néhány ház kártyavárként dől össze. Volt olyan család, amelynek mind a hét tagja egy Wartburgban töltötte hajnal óta az időt. Mindenki félt bemenni a házába.

Többen elmondták: 1956-ban, éppen húsvét szombatján már volt földrengés Bérbaltaváron.

Bérbaltavárhoz hasonlóan Csehimindszenten is az iskola, óvoda épülete szenvedte a legnagyobb kárt. Az iskola emeletén itt összeborult a bútorzat, ledőlt egy kémény. Az épület használhatatlanná vált, nem is mentek sem iskolába, sem óvodába tegnap ebben a két faluban a gyerekek. És a szülők is otthon maradtak. Csehimindszenten a szép katolikus templom is jelentős károkat szenvedett. Mennyezete hosszában három helyen repedt meg, oldalfalán a freskók megrongálódtak.

Délelőtt a bérbaltavári tanácsháza valóságos főhadiszállássá alakult. Dr. Bors Zoltán megyei tanácselnök és Papp Lajos, a vasvári városi tanács elnöke itt egyeztette a tennivalókat a helyiekkel, valamint építészekkel, s a polgári védelem szakembereivel. Jó néhány házat belülről is megtekintettek. A házak állapotának műszaki felmérése hosszadalmas munka volt, számtalan házból költöztették ki Bérbaltaváron a lakókat. Több, üresen álló tanácsi lakás rendelkezésre áll a községben. A vezetők felkérték a környék kisiparosait, segítsenek az épületek helyrehozatalában. A Tüzép szombathelyi központja intézkedett arról, hogy a sürgős munkákhoz kellő építésanyag álljon rendelkezésre. Az Állami Biztosító szakértői szombaton és vasárnap is dolgoztak a két faluban. Vasvári irodájukban ügyeletet tartanak, fogadják a kárbejelentéseket.

Megyénkben egyébként több helyen – egyebek közt Szombathelyen és Sárváron is – észlelték 1989. január 27-én hajnalban a földrengést. Vasváron kétszer rengett a föld. Hajnali 4 óra 55 perckor, és délben, fél 12-kor. A déli kisebb utórezgése volt az erősebb hajnali rengésnek.