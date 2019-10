Újrakezd egy világgá ment anyuka – A Vas Népe olvasói segítettek, berendezték a lakásukat

Világgá kell menni onnan, ahol bántanak, akkor is, ha csak egy szalmaszálnyi remény van az újrakezdésre. Horváth Judit három gyerekkel vágott bele, hogy egy kilátástalan életet átírjon.

A családon belüli erőszak témájáról sok szó esik, nem csak tettlegességet jelent, de szavakkal, lehetetlen helyzetek teremtésével is lehet bántalmazni. Amint tavaly decemberben megírtuk: egy fiatalasszony úgy döntött, hogy nem viseli el tovább.

Horváth Juditnál jártunk, aki nemrégiben kapott az önkormányzattól egy lakást, aminek berendezésében a Vas Népe felhívásai révén olvasóink is segítettek. A két fiúnak külön szobája van, a kislány egy most kapott kisheverőn az anyukája közelében alszik a másikban. Jutott szekrénysor még a hosszú folyosóra is. Az ablakokra szép függönyöket ajándékozott egy vállalkozó, meg is varrta méretre, és el is jött a férjével felszerelni. Még a színek is harmonizálnak. Íróasztalok is vannak, a konyhában sarok-ülőgarnitúra… Milyen érzés újra a startnál?

– Nem kis dolog. Hihetetlen. Általában mindent magunknak veszünk, most meg mindent kaptunk, nem én teremtettem. Meglepődtem, hogy ennyi jó ember van, aki segít, hátsó szándék nélkül – mondja az anyuka. – Egy tévével, egy szekrénnyel és a ruháinkkal jöttünk ide. Nulláról kezdtünk, és most minden van, még több is, mint amennyi elfér. Továbbadtam, amit nem tudtunk elhelyezni. Örülök persze, de nekem nehezebb kapni, mint adni. Nagyobb öröm látni, ha a másik boldog. Köszönöm mindenkinek, a munkatársaimnak és a kedves ismeretleneknek is, akik elárasztottak jósággal.

Volt egy telefonhívásokkal zsúfolt hét, amikor alig tudták nyomon követni a felajánlásokat. Komoly szervezőmunka volt, mire minden megérkezett, és a helyére került.

Körbejárunk az új rendben. Judit arról is beszél, hogy végig nem tudta, hogyan fog kikerülni a családok átmeneti otthonából, ahova a gyerekekkel mehetett a bajban. Sokszor volt úgy, hogy feladja, de ezekben a pillanatokban – milyen érdekes – mindig jött egy ember, aki segített, mindig történt valami, ami kimozdította, előrevitte a helyzetet. Nehéz, jövőkép nélküli három év van a család mögött, de visszanézve az anyuka úgy látja, mégis többet kaptak ez idő alatt, mint az utóbbi tizenöt évben.

– Akkor se tudtuk, hogy mi lesz, amikor eljöttünk otthonról – emlékszik vissza. – Az igazság az, hogy többször is eljöttünk, de mindig csak éjszakát maradhattunk, mert volt bejelentett lakcímem. Haza kellett menni. Aztán egyszer karácsonykor is bent voltunk az átmeneti szálláson, és volt egy péntek, amikor azt mondtam, hogy akkor se megyek haza, ha megint ki kell menni innen. Nagyon belefáradtunk. A gyerekek is. Szétesett a család.

A gyerekek idegesek voltak, csapkodtak, vagdosták az ajtót. Most nyugodtak, kiegyensúlyozottak. Egymással is rendesek, azzal együtt, hogy a fiúk néha összevesznek. A nagyfiú viszi óvodába a kislányt, így én be tudok menni korán dolgozni hatórás kezdéssel. A kisebbik fiú önállóan közlekedik. A költözés után sem vettem ki őket abból az iskolából, ahová eddig jártak, bár most már messze van. Biciklivel mennek, azokkal, amiket szintén a Vas Népe-cikkek nyomán kaptak. Csak Tamarának volt, meg nekem. Én is kaptam egy kerékpárt, de még meg kell csináltatni…

Lapunk jótékonysági felhívásából született a következő „véletlen találkozás”: arról az emberről, aki az egyik ágyat adta, kiderült, hogy edző – a fiúk meg szeretnek focizni –, és felajánlotta, hogy heti egyszer-kétszer elviszi Norbit edzésre. És valóban: azóta is jön érte, rendszeresen hozza-viszi, a kisebbik fiút, Ádámot meg egy másik helyre hordja rendszeresen, ahova eddig is járt.

A gyerekeket nem viselte meg a költözés, jól alkalmazkodtak. Szeretetben, nyugalomban élnek. Judit nagyon hálás ezért mindenkinek, és tudja, hogy nem fogja tudni viszonozni, de azt kívánja, hogy akik segítettek, azok is kapják meg az élettől, amit ők akarnak elérni.