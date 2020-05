Újranyitnak a bölcsődék és az óvodák – Ezt javasolja dr. Müller Cecília

Hétfőtől országosan újranyitnak a bölcsődék és az óvodák. Bizonyos járványügyi előírásokat azonban továbbra is be kell tartani.

A gyerekeknek az országos tiszti főorvos ajánlása szerint továbbra sem indokolt a szájvédő maszk viselése. Oda kell figyelni azonban arra, hogy a gyermekintézménybe belépés­kor mind a felnőtt, mind a gyermek fertőtlenítse a kezét. A gyerekeket meg kell tanítani arra, hogy papír zsebkendőbe köhögjenek, és azt használat után dobják el. Kiemelt gondot kell fordítani a gyakran használt felületek, a játékok, illetve az étkezéshez használt eszközök fertőtlenítésére. A belső tereket gyakran kell szellőztetni, a foglalkozásokat pedig lehetőség szerint szabad téren megtartani.

A másik fontos elvárás az intézményen belül is a távolságtartás. A szülők ezentúl már beléphetnek az épületbe, hogy átöltöztessék gyermeküket, az öltözőhelyiségben azonban nem tartózkodhatnak egyszerre többen.

Az ezzel kapcsolatos óvintézkedésekről szólva dr. Müller Cecília országos tiszti főorvos azt javasolja a szülőknek, hogy az intézményen belül is tartsák be a szociális távolságot, az öltöztetőhelyiségben maximum ketten, hárman tartózkodjanak. A felnőtteknek a maszk viselése nem kötelező az óvoda falain belül. Az óvodásoknak sem szükséges maszkot viselniük. A Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény közösségi oldalán tette közzé kéréseit: a gyermek egy kísérővel érkezzen a bölcsődébe, ahol zsiliprendszerben történjen a gyermek átadása. Egyszerre csak egy gyermek és kísérője tartózkodjon az öltözőben. A csoportlétszám növekedésével tanácsos a babakocsi-tároló, a folyosó vagy az elkülönítőhelyiség bevonása az öltözködéshez. Ajánlott a fertőtlenítős lábtörlő, belépéskor a szülő és a gyermek is fertőtlenítse a kezét. A szülők Szombathelyen csak szájmaszkban léphetnek be a bölcsődékbe.