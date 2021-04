Újranyitottak a Vas megyei óvodák, iskolába járnak az alsósok – Így tért vissza az élet

Hétfőn ismét kinyitottak az óvodák, és újra iskolába járnak az alsós diákok.

A répcelaki ovisok kétharmada tért vissza hétfőn az intézménybe. Fülöp Ildikó óvodavezető elmondta, a 120 fős óvodába 80 gyereket vittek vissza a szülők, az ügyeleti időszak alatt is átlagosan 15-18 gyermekre vigyáztak. A szülők bíznak az óvoda dolgozóiban, emellett sokan munka mellett nem is tudnák máshogy megoldani a gyerekek felügyeletét. Az Őriszentpéteri Katica Óvodában az elmúlt időszakban tíz gyerek felügyeletét látták el. 49 kisgyermeke közül 13-an nem mentek tegnap, őket áprilisban otthon tartják a szülők. Palotai Ágnes óvodavezető kilenc kolléganője közül ketten egészségi ok miatt vannak távol, így heten látják el a feladatokat.

Szombathelyen tegnap 2446 óvodásból 1456 gyermeket vittek a szülők az intézményekbe, a 990 hiányzóból 36 gyermek betegség miatt, a többiek igazoltan vannak távol.

Majdnem megtelt Csodaország: a büki óvodába 116 gyerek jár, közülük 86-an mentek tegnap oviba és vannak, akik csak az első két napot hagyják ki – mondta el Tóth Viktória Mária intézményvezető. Huszonkét gyermek szülei jelezték, hogy májusig biztosan nem viszik óvodába a kicsit. A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsődében hétfőn a gyerekek kétharmada jelent meg, tudtuk meg Kőházyné Fashing Anikó intézményvezetőtől, aki azt is elmondta, pénteken még többen kértek ellátást, de hétvégén visszaléptek páran. Nyitás előtt mindent fertőtlenítettek.

A 125 férőhelyes, ebben a nevelési évben 122 gyermeket ellátó jánosházi óvodában 85 ovis kezdett tegnap, vagyis a létszám több mint kétharmada – tudtuk meg Kiss András polgármestertől. Százharmincból 74-en kezdtek a vépi Vadvirág óvodában, de a létszám napról napra, hétről hétre növekedni fog a szülői jelzések szerint. A kollektíva egészséges, nincs beteg. A kőszegi óvodák összlétszámából 383 gyermekből alig tíz százalék hiányzott hétfőn (30 gyerek).

A Csepregi Óvoda és Bölcsődében mától hat ovis csoport működik – mindegyik saját óvónővel – száznegyven gyermekből százzal. A bölcsőde telt házzal megy: teljes a tizenkét fős csoport – tájékoztatott Horváth Béláné intézményvezető.

A Vármelléki Óvoda négy sárvári és sitkei telephelyén a 418 óvodás közül 305-en voltak hétfőn az újranyitott intézményben. A Csicsergő Óvoda 149 beiratkozottja közül 24 kisgyermek szülője kérte az intézményvezetőtől távolmaradás igazolását.

A vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsődéből a Barabás Istvánné intézményvezetőtől kapott adatok szerint 99-ből 59 gyermek ment hétfőn óvodába. A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde intézményei közül a szentgotthárdi Játékvár Óvodába hétfőn 155 kisgyermeket vittek, ez a teljes létszám 62 százaléka. A magyarlaki tagóvoda 64, a csörötneki 47 százalékos kihasználtsággal kezdte a hetet. A Tótágas Bölcsődébe a kicsik 80 százalékát vitték hétfőn.

Ahogy eddig, úgy ezután is csak tünetmentes, egészséges kisgyermekek, tanulók és dolgozók vehetnek részt az óvodai nevelésben és az iskolai oktatásban. A Boldog Brenner János-iskola igazgatója, Englert Zsolt arról számolt be: a szülők 75 százaléka vitte a gyermekét (304 alsó tagozatosból 227). A többiek vagy az otthonmaradás mellett döntöttek: szülői igazolással van lehetőség az otthon tanulásra, vagy betegség miatt vannak távol, orvosi igazolással. Az osztályfőnökök előzetesen kértek visszajelzést a gyerekekről, ami az étkezés szempontjából is fontos volt.

A celldömölki Szent Benedek Katolikus Általános Iskola 140 alsós tanulója közül 15 teljesíti otthon a tanulmányi munkát. A szülők többsége ezt azzal indokolta, hogy a családban, velük egy háztartásban veszélyeztetett korú vagy krónikus beteg él. Czupor Attila igazgató elmondta, több tanórára online bekapcsolódási lehetőséget biztosítanak. Pozitív a pedagógusok hozzáállása és jó visszajelzéseket kaptak a szülőktől a digitális munkarend alatti erőfeszítéseikkel kapcsolatban. Mesterházy Attila az első és a harmadik osztályos gyermekét várta tegnap délután az iskola előtt. Mint mondta, egyértelmű volt, hogy mennek. Mindkét szülő dolgozik, a felesége home office-ban volt az iskolabezárás óta. Bár nagyszerűen működött az online oktatás, könnyebbség volt, hogy visszatérhettek. A gyerekek örömmel, izgalommal mentek, hiányzott nekik az iskolai élet.

