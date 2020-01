Ülésezik a vasvári képviselő-testület

Holnapután – január 30-án, csütörtökön – tartja munkaterv szerinti januári ülését a vasvári képviselő-testület: sok más mellett a könyvtár, a helytörténeti gyűjtemény és lakásbérletek is témát adnak.

Önkormányzati lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályok módosítása – a két ülés közötti események megvitatása után ezzel kezdik a munkát a vasvári képviselők munkaterv szerinti ülésükön, amelyet csütörtök délután tartanak a városháza nagytermében.

Az ingatlanok több más napirendi pontban is szerepelnek, az egyik a szabályzat lesz az önkormányzati kamatmentes lakáscélú munkáltatói támogatásról.

És egyedi ügyek is napirendre kerülnek, így üzlethelyiség bérleti szerződésének módosítása, két költségalapon bérbe adott lakás bérleti szerződésének meghosszabbítása, egy lakás eladása, valamint majd zárt ajtók mögött egy szociális alapon bérbe adott lakás

szerződéshosszabbítása.

Két beszámoló is napirenden lesz: Gyöngyösi Zsuzsa igazgató ad számot a Dr. Bendefy László Városi Könyvtár tevékenységéről, és dr. Zágorhidi Czigány Balázs múzeumigazgató számol be a Németh Antal Helytörténeti Gyűjtemény tavalyi tevékenységéről. A folyó ügyek között is témát ad a könyvtár, az intézmény 2020-as munkaterve.

Folytatná a város 2020-ban is a születések fája kezdeményezést – Tóth Balázs polgármester mondja majd el a részleteket. A roma nemzetiségi önkormányzattal való együttműködés is téma lesz, valamint meghatározzák az ajánlattevők körét az Ezredes-ház felújításához.