Ültetés több lépcsőben Körmenden: a városgondnokság dolgozik

Az idei enyhe tél miatt több feladatot át kellett ütemezni. Komoly kihívást jelentett a tél végi, tavaszi fametszés és az egynyári növényekhez az ágyások előkészítése – mondta Sövegjártó Zoltán, a Körmendi Városgondnokság vezetője. „Többlépcsős” ültetési folyamat zajlik.

Sövegjártó Zoltántól megtudtuk: az idén is ötezer tő egynyári növényt ültettek el a belvárosban és annak környékén, de belevágtak egy többlépcsős ültetési folyamatba is. Először ezer tő évelő növényt telepítettek az Egis Gyógyszergyár Zrt. és a vasút közötti részre, elindult még tavaly a MJUS-tól a városközpont irányába is a parkosítás, majd folytatták a kórház környékén a csinosítást, de a Mátyás király utca és a vasút közötti szakasz is fókuszban lesz, ott a kerékpárút és a gyalogjárda között alakítanak ki zöld szigeteket.

A facsemeték pótlása is folyamatos a városban, illetve a katasztrófavédők segítségével több helyen kivágták az elszáradt, veszélyessé vált fákat.

Az intézményvezető kitért arra is, hogy a parkosított ágyásokat frissítik is: ami elszárad, cserélik; de megemlítette azt az esetet is, amikor a Szabadság téren elültetett növényeket egy nap alatt ellopták – ezek pótlásáról is gondoskodtak.

– A koronvírus-járvány a városgondnokság életét is megváltoztatta. A megfelelő lépéseket muszáj volt megtenni, hiszen az ingatlankezelésen keresztül gyakori a személyes ügyfélkapcsolat a munkánk során, ezeket minimalizáltuk, a telepen az ügyfélfogadást felfüggesztettük, dolgozóink egy része home office munkarendre állt át, és főleg szabadtéri munkák szervezésében gondolkodtunk, azt is kis csoportokban, egymástól megfelelő távolságot tartva – tudtuk meg Sövegjártó Zoltántól

A városgondnokság fokozatosan tért vissza a szokott munkavégzéshez, de az ügyfélfogadás korlátozásokkal és a biztonsági előírások betartása mellett zajlik továbbra is. Az intézmény vezetője büszkén tért ki arra is, hogy két kolléganőjük a felnőtt és gyermekorvosi rendelők napi fertőtlenítésében segédkezett. Annál is inkább, mert az orvosoktól, a védőnőktől és a betegektől is pozitív visszajelzéseket kaptak.

Sövegjártó Zoltán köszönetét fejezte ki Vadász Máriának, a Mátyás király utcai tagóvoda intézményvezetőjének is, amiért az ott dolgozó dajkák, dadák és óvodatitkárok átvállalták a városgondnokság teljes telephelyének fertőtlenítését, takarítását, amikor a legnagyobb szükség volt rá.