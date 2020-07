Ungár Péter az idősgondozásról

Az LMP budapesti országgyűlési képviselője szerint a kormánynak többet kellene költeni az időskori ellátás finanszírozására.

Ungár Péter, az LMP országgyűlési képviselője tegnapi főtéri sajtótájékoztatóján az idős­gondozás helyzetéről beszélt. A KSH által közzétett adatokra hivatkozva azt mondta: húsz éve most először csökkent az idősek számára fenntartott bentlakásos férőhelyek száma, így a jövőben még nehezebb lesz bejutni az otthonokba, miközben már most is évekig tartó várólisták vannak. Ahol nem kell várni, ott nagyon sokat kell fizetni az ellátásért, amit csak kevesen engedhetnek meg maguknak – hangsúlyozta. A képviselő szerint az idősellátás állami feladat, nem lehet kiszervezni egyházaknak, civil szervezeteknek, önkormányzatoknak.

A budapesti képviselő úgy véli, meg kell emelni az idősgondozás állami normatíváját, az otthongondozás díját, valamint azoknak a bérét, akik az

idősgondozás területén dolgoznak.