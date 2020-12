Ünnepi frizura és smink: tippek Kovács Zoltán fodrásztól és Kiss Viktória kozmetikustól

Idén minden bizonnyal elmaradnak a nagy közös karácsonyi lakomák és a szilveszteri mulatságok. A legtöbben azonban a szűk körű családi vacsorákra, koccintásokra is szeretnék lelkük mellett külsejüket is ünnepi díszbe öltöztetni. Nekik gyűjtöttünk össze smink- és frizuratippeket szakértőink segítségével.

Kovács Zoltán fodrász szerint a Vas megyei fodrászok többségéről elmondható, hogy fiatalosak, követik a divatot, így nem okoz számukra problémát, hogy a filmekben, videó­klipekben látott frizurákat vendégeik kérésére rajtuk is megvalósítsák. Ő egyébként úgy látja, hogy a vegán életmód egyre szélesebb körben való elterjedése, valamint a koronavírus-járvány megjelenése miatt az emberek jobban odafigyelnek arra, hogy mit visznek be a szervezetükbe, mivel ápolják a szépségüket, és ez meglátszik a hajuk egészségén is.

– Kifejezetten karácsonyi, illetve szilveszteri hajtrendekről nem tudok beszámolni. Kezdünk visszatérni az egyre természetesebb, naturális külsőhöz. A legtöbb hölgy a kiengedett, kicsit talán rusztikusnak is mondható hajat részesíti előnyben, akár az esküvőjén is, esetleg egy kis fonással feldobva azt – magyarázza a szakember. Hozzáteszi azt is, hogy egy jó fodrásszal és hajunk megfelelő otthoni ápolásával élettel teli, csillogó fürtöket varázsolhatunk magunknak – ez már ünnepi külsőt kölcsönöz nekünk.

Hasonlóan, ám egy kicsit borúsabban látja a helyzetet a kozmetikus, sminkes. Kiss Viktória szerint az, hogy a vírushelyzetben jobban hidratálnak az emberek, illetve odafigyelnek a vitaminok megfelelő pótlására, önmagában a bőrnek is egészségesebb külsőt kölcsönöz, ám az állandó maszkviselés miatt nem szellőzik megfelelően a bőr, a száj körül emiatt pattanások jelennek meg. Márpedig az ünnepi smink is az egészséges arcbőrön mutat jól, így ebben az időszakban kifejezetten fontos, hogy kellő figyelmet fordítsunk az arc­ápolásra.

– Ahogyan minden smink, az alkalmiak is az alapoktól vannak felépítve. Ez nem jelent más, mint hogy a megfelelően előkészített bőrre előbb egy sminkalapot, úgynevezett primert viszünk fel. Erre mehet a bőrtónusunknak megfelelő alapozó, amit porpúderrel fixálunk – magyarázza a sminkes.

Viki szerint az ünnepi smink nyugodtan lehet a hétköznapinál jóval pigmentáltabb, csillogóbb. Bár megjegyzi, hogy mostanában divatos a természetes, a bőr árnyalatához hasonló, bézses, illetve barnás színekből felépített matt megjelenés is. Azt azonban hozzáteszi, hogy ilyenkor sem szabad túlzásba esni.

– Karácsonykor jobb a visszafogottabb színvilág, főleg, ha egy családi vacsorára indulunk. Ilyenkor elegendő vagy csak a szemünket, vagy csak a szánkat kihangsúlyozni. A családi ünneplésre én az alapokon túl szemhéjárnyalást, valamint egy szimpla tusvonal és szempillaspirál felvitelét javaslom – fejti ki Viki.

A visszafogott karácsonyi ünneplés után szilveszterkor jobban szabadjára engedhetjük a fantáziánkat. Annak ellenére, hogy idén valószínűleg csupán a négy fal között, családunkkal lépünk át az új évbe, még nem kell, hogy házipapucsban és köntösben ünnepeljünk. Nyugodtan adjuk meg a módját az ünneplésnek! Öltsük fel az ünneplőt, és ha úgy tartja kedvünk, bátran sminkeljünk egy kicsit merészebben! Mondják, a sminkelés alapszabálya, hogy vagy a szemünket vagy a szánkat hangsúlyozzuk. Az év utolsó éjszakáján azonban nincsenek szabályok. A sminkes is úgy látja, ilyenkor hangsúlyozhatjuk akár mindkettőt is.

– Szilveszterkor lehet vadabb, füstösebb, erősebb a smink. Lehet feltenni alkalmi pillát, ez rengeteget dob a tekinteten. Jöhetnek a glitterek, a csillámporok. Igazából bármit használhatunk, de fontos, hogy maradjunk ízlésesek. Szilveszterkor lehet a tusvonal erősebb, vastagabb. A száj sötétebb, tűzpiros vagy bordó, de a barnás színek is nagyon felkapottak most, nagy sláger az elmúlt években a barnás matt rúzs – magyarázza Viki, ám hozzáteszi, hogy ez a trend sem áll jól mindenkinek. Azt tanácsolja, a kreol-barnás bőrű nők inkább a barnás és bézses színű rúzsok közül, a fehér bőrűek pedig az enyhén rózsaszínesekből válogassanak. A meleg bőrtónusú hölgyek a legszerencsésebbek, hiszen nekik szinte minden árnyalat jól áll.

Végezetül a sminkes egy tippet is megoszt olvasóinkkal: sok olyan pigment van a piacon, ami, ha vizes ecsettel visszük fel a bőrre, sokkal csillogóbb és intenzívebb színt ad. Mint mondja, ilyet érdemes otthonra is beszerezni, ugyanis víz nélkül, tompább színekkel használható a hétköznapokon, vízzel applikálva pedig alkalmakra – látványos különbséget érhetünk el, és csak egy palettát kell megvásárolnunk hozzá.