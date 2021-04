Út a Tündérszépek fináléjába – Kurucz Kittivel beszélgettünk

A csényei lány képviseli majd Vas megyét a szépségverseny országos döntőjében, amelynek online szakasza, vagyis a közönségszavazás hétfőn kezdetét veszi.

Ahogy arról már írtunk, véget ért az olvasóink körében nagy népszerűségnek örvendő Tündérszépek 2021 regionális fordulója. A szakmai zsűri döntése értelmében Vas megyét Kurucz Kitti képviselheti majd a fináléban, amelynek online szakasza hétfőn veszi kezdetét.

Ennek során ugyan minden nap egy-egy lányt kiemelten mutatunk be a napilapokban és a hírportálok címlapján, de már az első naptól, tehát április 19-től május 10. éjfélig az összes versenyzőt értékelhetik olvasóink.

Lapunk felkereste a vasi továbbjutót, Kurucz Kittit, akivel az eddigi élményeiről, a visszajelzésekről, a felkészítőtáborról, és az ambícióiról beszélgettünk.

– Többször is megfordult már a fejemben, hogy egyszer megmérettetném magam ezen a téren, vagy akár egy profi fotózásra elmegyek, de valamiért eddig mindig nagyon hamar elvetettem ezeket a gondolatokat – kezdte lapunk érdeklődésére Kurucz Kitti. – Az igazán nagy löketet az adta meg, amikor már egyre többen felhívták a figyelmem a versenyre, és bíztattak, hogy jelentkezzek. Szerettem volna kicsit kilépni a komfortzónámból, így ezt remek lehetőségnek láttam, ráadásul a szépségipar világa valahogy mindig vonzott.

A 19 éves csényei lány elmesélte, hogy a Tündérszépek előtt még nem járt profi fotózáson sem. Néhányszor felajánlották neki, de mindig automatikusan nemet mondott. Szerinte nagyon fontos az önbizalom egy ilyen fotózáson, de nem érezte úgy, hogy ő ezzel rendelkezne. Egészen eddig. A szépségversenyre fotósunk készítette el a portfólióját. Kitti nagyon izgult előtte, hogyan teljesít majd, mivel még nem volt ilyen jellegű tapasztalata, de nagyon tetszett neki a végeredmény.

Az egyetlen vasi döntős kifejtette, hogy leginkább azért élvezte az eddigieket, mert a szülei nagyon büszkék voltak rá. Azt is hozzátette, hogy édesanyja az összes újságot eltette emlékbe, amiben szerepelt. A visszajelzések is szóba kerültek beszélgetésünk alkalmával.

– Hihetetlen mennyiségű támogatást kaptam, sokszor még olyanoktól is, akikről soha nem is gondoltam volna. Teljesen ismeretlenek is írtak üzenetet, és bíztattak. Nagyon jól estek ezek a pozitív impulzusok, amik értek. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy negatív visszajelzések nem érkeztek, néhányan erősítették bennem a kételyt, de össze sem lehet hasonlítani a számukat azokéval, akik bíztattak – részletezte Kitti.

A szépségverseny megyei, és regionális fordulójában is első helyen juttatta tovább a szakmai zsűri a csényei lányt.

– Már az is hatalmas megtiszteltetés volt, amikor kiderült, hogy első helyen jutottam tovább a szépségverseny regionális körébe. Hiába a sok bíztatás, arra egyáltalán nem számítottam, hogy a sok gyönyörű lány közül majd engem választanak, és én képviselhetem Vas megyét a fináléban. Nem árulok el nagy titkot, de nagyon jó érzés volt. Ez egyfajta megerősítés volt számomra, most kicsit úgy érzem, hogy ez akár még valami nagy dolog kezdete is lehet – mondta.

Természetesen nem csak az online térben zajlik a verseny. A döntőbe jutott lányok ugyanis hamarosan felkészítőtáborban vesznek részt, ahol a szépségiparból jól ismert szakemberek látják el őket tanácsokkal. Akárcsak tavaly, idén is közéjük tartozik a Vas megyei származású Kocsis Korinna, de mellette tanulhatnak Eszenyi Esztertől, és Szarvas Andreától.

– Már nagyon várom a felkészítőtábort, hogy megismerkedhessek a többi lánnyal. A mentorokat a közösségi oldalakon figyelemmel követtem a verseny előtt is, hiszen nagyon sikeresek a szépségiparban. Kezdőként rengeteget tanulhatok tőlük, ami nagy élmény lesz az biztos – zárta szavait Kurucz Kitti.

A szépségverseny további menete

Mint az ismeretes, az országos online közönségszavazáson legmagasabb értékelést kapott hölgy lesz a Tündérszépek 2021 közönségdíjasa, aki az elismerő cím mellett egy okostelefon és egy értékes szépségápolási csomag tulajdonosa is lesz. Kiléte azonban majd csak a szépségkirálynőt és udvarhölgyeit is kiválasztó döntő gálaműsoron derül ki, amit a vírushelyzetre való tekintettel július 27-re halasztottak a szervezők. Ezért a közönségszavazás utolsó napjaiban az értékelések átlagát elrejtjük – de szíveket ebben az időszakban is lehet és érdemes osztani a versenyzőknek.

Már csak azért is, mert az értékelők között ezúttal is értékes nyereményt, egy UHD televíziót sorsolunk ki. Előző sorsolásunkon Ambrus László mellé szegődött a szerencse, így az ő otthonában állhat szolgálatba az értékes robotporszívó.

