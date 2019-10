Út- és közmű-rekonstrukciót végeztek Bükön

Az útfelújítás „csak” a munka vége volt a 8614-es út büki szakaszán, közműcsere előzte meg, azt évtizedekre tervezve saját erőből finanszírozta az önkormányzat. Kedden ünnepélyesen átadták a forgalomnak a teljesen felújított utat.

– Amit önök itt látnak, az 1,2 milliárd forintos beruházás – kezdte dr. Németh Sándor, Bük polgármestere. Felidézte, hogy a 8614-es út, vagyis a Cirák, Tompaládony, Bük, Zsira útvonal évszázadok, sőt évezredek óta szolgálja a közlekedést. Felfűzte a településeket, köré épültek a házak, ez a kizárólagossága pedig most is megvan: szó szerint is megkerülhetetlen, mindig prioritást élvezett a járásban, ha felújításba kezdtek. A közlekedés kiszolgálásán kívül a közművek is „becsatlakoztak” az út jelentőségébe, sorban a víz-, a gáz-, a villany-, a telekommunikációs vezetékek. Ezek kiépítése, fenntartása egyre nagyobb feladat az államnak, az önkormányzatnak.

Legutóbb a nyílt csapadékvíz-elvezető rendszer átépítése volt jelentős ezen az úton, még az 1990-es években. Most pedig komplex, 1,2 milliárd forintos beruházás zárult: a munka fél évig tartott és rendkívül összetett volt. A polgármester megköszönte Ágh Péter országgyűlési képviselőnek a segítséget, hogy prioritást élvezhetett az útfelújítás.

A közútkezelő bruttó 408 millió forintért, 40 méter híján 2,5 kilométeren két rétegben kicseréltette az elöregedett aszfaltot és teljes szakaszon a süllyesztett betonszegélyt. A büki önkormányzat pedig saját erőből 850 millió forintot költött a közművek cseréjére. A teljes rekonstrukciót folyamatos közlekedés és a közművek üzemeltetése mellett végezték – a helytállást külön megköszönte a kivitelezőnek, a türelmet pedig az út mellett lakóknak dr. Németh Sándor.

Az idegenforgalom miatt élvezett prioritást a 8614-es út büki szakaszának felújítása – mondta el a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vasi igazgatója, Horváth László. Felidézte, hogy rendszeres vendég volt a polgármester az útfelújítás ügyében, amiben pedig partnerek voltak, de megfelelő forrást kellett találni a munkára. Kiemelte, hogy ritka hozzáállást tapasztaltak a város részéről, miszerint ilyen mértékben társultak a komplex felújításba. A közműcsere egésze önkormányzati beruházás volt, csak arra nettó 237 millió forintot költött az önkormányzat – mondta el Rádonyi László, a Soproni Vízmű Zrt. vezérigazgatója. Ő is hangsúlyozta a

jelentős városi szerepvállalást.

– Járva a megyét, arra a kérdésre, hogy milyen fejlesztés a fontos, az első helyen az utakat és a járdákat említik – mondta Marton Ferenc, a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke. Hangsúlyozta, hogy a büki útfelújítás a helyiek mellett a turisták kiszolgálása miatt is fontos, és gratulált a város többi beruházásához, így a megyei koordinálásban véghez vitt TOP-os fejlesztésekhez. Úgy fogalmazott: Bük Vas megye büszkesége.

Az átadott út mellett a számos másik büki felújítást, beruházást is sorolta köszöntőjében Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője. A városházapark kialakítását, a kormányablak nyitását, a templompark most kezdődött rekonstrukcióját említette, valamint a gyógyhelypályázatot, az iparterület közművesítését. Az útfelújításról kiemelte: – Kellett ehhez jó kormányzati döntés, kellett a büki önkormányzat is. Bük gazdasági erejét mutatja az útfelújítás, és példa az elmúlt öt év sikeres együttműködésére is – fogalmazott. Az utak kapcsán azt is mondta, van még feladat és emlékeztetett, hogy a Magyar falu programban folytatódik a 8614-es út felújítása: jövőre kezdődik Csepreg felé a rekonstrukció.