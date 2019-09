Utak és önkormányzati épületek felújítására tíz önkormányzat nyert a megyében

Utak és önkormányzati épületek felújítására is nyertek támogatást vasi települések a Belügyminisztériumtól. Tíz Vas megyei kedvezményezett önkormányzatot sorol a tárca listája.

Országszerte 266 település nyert az önkormányzati fejlesztésekre kiírt pályázaton, a nyertesek között tíz Vas megyei. Három célt jelölhettek pályázataikban az önkormányzatok, és mindhárom soron vannak vasi kedvezményezettek – látható a Belügyminisztérium tegnap közzétett döntési sorában. Belterületi utak felújítására 2,5 milliárd forintot, sportlétesítmény-fejlesztésre 500 millió forintot osztott szét a Belügyminisztérium, intézményfejlesztésre csaknem 2 milliárd forint jut, összesen 23 közös önkormányzati hivatal székhelyének épülete újulhat meg. A tíz Vas megyei nyertes összesen 191 millió 69 ezer forintot nyert.

Az utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés címszó alatt egy vasi nyertes van: Győrvár. – A rendezvénytéren lesz egy húsz méterszer negyvenes gumiborítású, ízületkímélő pálya, kézilabda- és kosárlabdapálya, négy méter magas kerítéssel, világítással – mondta el Kaczor Zsolt Mihály, Győrvár polgármestere. A település 19,9 millió forintot nyert, ezt költik az építkezésre és kiegészítik önerővel is, részben anyagi, részben munkaráfordítással – emelte ki a polgármester. Térköves lesz a pálya körüli kétméteres terület, padokat telepítenek, és két kisebb épületet húznak fel, öltözőt és mosdót a sportolók kiszolgálására – ismertette Kaczor Zsolt Mihály.

A kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények felújítása címen nyertes önkormányzatok között kettő Vas megyei. Szentgotthárd 11,1 millió forintot nyert, az összeg a fele költségét fedezi az ablakcserének: felújítják és hőszigetelik az önkormányzati hivatal épületének keleti és délkeleti oldalán levő 28 ablakot. Huszár Gábor polgármester elmondta, az önkormányzat saját költségén, apró lépésekben megkezdte a járási és polgármesteri hivatalnak helyet adó, rendkívül rossz állapotban lévő kolostorépület felújítását. Nádasd közben csaknem a lehető legmagasabb összeget, 29,8 millió forintot nyerte.

– A közös önkormányzati hivatalunkat hét település használja; a pénz a régi épület belső átalakítására és felújítására elég – mondta el Karvalits Zoltán, Nádasd polgármestere. Ő is előre tekintett, hiszen a Magyar Falu Program pályázatával folytatnák a felújítást: tetőcserére és egy bővítményre remélnek forrást abból a pályázati lehetőségből.

– Mint minden évben, idén is az út- és járdaépítés, illetve -felújítás volt a legnépszerűbb téma – mondta tegnap, a támogatások bejelentése alkalmával Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára. Vas megyében is így volt. Idén 153 településen valósul meg út-, járda- vagy hídfelújítás – a nyertesek között ezen a soron hét Vas megyei van. A lehető legmagasabb összegű támogatás Kőszegé: 30 millió forint. – Ez két szakaszt érint, a Várkör északi szakaszát, az országzászlótól a Pék utcáig, illetve a Pék utca – mondta el Básthy Béla, Kőszeg alpolgármestere. Kiemelte, hogy egy szintben kiemelt gyalogátkelő kialakítását is tervezik a Rajnis utca „bejáratánál”. A létesítési engedély megvan, és nagy szükség lenne rá. – A belváros északi irányú gyalogos átmenő forgalma arra megy, a Károly Róbert téri parkoló miatt is fontos – hangsúlyozta Básthy Béla. Sárvár is nyertes: a Jókai utca felújítására fordították a 29,9 millió forintot; a napokban adják át ünnepélyesen.

15-15 millió forint jut csepregi és vasszécsenyi felújításra, 14,7 millióból újít utat Torony önkormányzata, 12,7 millióból Narda és 12,3 millió forintból Balogunyom.