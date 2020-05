Utánajártunk, hogy mikorra tervezik a nyitást a nagyobb Vas megyei szállodák

A Magyar Turisztikai Ügynökség hétfőn adta közre azt a Covid-kézikönyvet, amely a szálláshelyek, vendéglátóhelyek és turisztikai attrakciók újraindításához ad ajánlásokat a szolgáltatóknak. Körülnéztünk, hogy az ajánlások és az enyhülő megszorító intézkedések mentén mikorra tervezik a nyitást a nagyobb Vas megyei szállodák.

Körkérdésünk során kiderült, hogy a szolgáltatókat sokkal inkább jellemzi az óvatosság, mint a kapkodás. Kántás Zoltán, a Sárvári Gyógyfürdő Kft. ügyvezető igazgatója úgy fogalmaz, nem szeretne beállni a fürdőnyitási versenybe. Bár örülnek neki, a nyitás lehetősége egy kicsit váratlanul érte őket, mondja. Egyrészt mert a fürdő felkészítése az indulásra legalább három-négy hetet

vesz igénybe még akkor is, ha a megkezdett belső felújításról most ide csoportosítják át az erőket. Másrészt azt is várják, hogyan alakul a vírushelyzet a könnyítő intézkedések hatására, nem lesz-e szükség újabb szigorításra. A tervezett nyitással június közepét célozták meg, de még ezt is sok minden befolyásolja.

A környéken egyedül a Spirit Hotel Thermal Spa nem függ közvetlenül a fürdő nyitvatartásától, hiszen saját medencéi vannak, de itt sem kapkodnak a szezonkezdéssel. Előreláthatólag július előtt nem indulnak, az üzemszünetet kihasználva elkészülnek addig

néhány nagyobb volumenű belső felújítással – tudtuk meg.

Kozó Krisztina igazgatóhelyettestől. Utána is mindent megtesznek a vendégek és az alkalmazottak biztonságáért. Törzsvendégeiket elsőként, saját belső csatornáikon értesítik majd az újranyitásról, a korábbra szóló foglalások helyett új időpontot ajánlanak fel.

Bükfürdőn sincs még hivatalos döntés a fürdő indulásáról, dr. Németh Sándor polgármester tudomása szerint a pünkösdi hétvége a céldátum, de ez sem végleges még. Több szálloda karbantartással, felújítással tölti a vendégforgalomból kieső időt.

A Caramell Premium Resort Bükfürdő nem tartott üzemszünetet, a környező cégek dolgozói szálltak itt meg az elmúlt hetekben. Csere András igazgató pünkösdre már jelentősebb forgalmat vár, az MTÜ által kiadott kézikönyv ajánlásainak szigorú betartásával. Júliusra, augusztusra még inkább gyarapodnak a belföldi foglalások, és szeptemberre már cseh vendég is ígérkezik. A szálloda cukrászdája eddig elvitelre sütötte a süteményeket, hétfőtől már be is lehet ülni a teraszára.

A Hotel Piroska már május 22-én újranyitja kapuit. A kültéri medencét és jakuzzit speciális óvintézkedések mellett üzemeltetik, a szálloda teraszain étkező vendégeknek pedig személyre szólóan, tányéron visznek ki minden alkalommal ételt a népszerű büféasztal helyett. Kiszela István igazgatóhelyettes szerint a foglaltság nagyon eltér a szokásostól, nagy a bizonytalanság, a beérkező foglalások

között jelentősen megnőtt a belföldi vendégek aránya. A nyitásig a dolgozók részmunkaidőben karbantartási munkákkal, az udvar parkosításával foglalkoznak.

Május vége előtt biztosan nem nyit a celldömölki Vulkánfürdő sem. Lóránt Gábor, az üzemeltető kft. ügyvezetője azzal magyarázza a fürdők bizonytalanságát, hogy a szolgáltatók a Nemzeti Népegészségügyi Központ részletes állásfoglalására várnak. A kézikönyvben megjelentek ugyanis csak ajánlások, a pontos útmutatást – remélhetőleg minél előbb – a fürdőszövetség továbbítja majd az üzemeltetőknek.

Ha nyitnak, akkor is egyelőre inkább csak a szállóvendégek számára, külső látogatókat a nyári bejáraton keresztül pénteken, szombaton és vasárnap fogadnak majd. A fürdőre épülő négycsillagos szálloda, a Jufa Hotel a kempingrészt pünkösdkor, a szállodát június elejével nyitja – árulta el Klára Ágnes igazgató.

Pozitív tapasztalat, hogy a vendégek közül többen éltek az átfoglalás, mint a lemondás lehetőségével, kompenzálás nélkül senki nem maradt. Júliusra, augusztusra már jönnek a foglalások, de a szállodavezető szerint jó időnek el kell telnie, amíg újra beindul a foglalási dömping.