Ahány kocsi, annyi vásárló egyszerre – Körülnéztünk a különböző méretű Vas megyei boltokban

Jelenleg tíz négyzetméterenként tartózkodhat egy vásárló az üzletekben. Körülnéztünk a különböző méretű boltokban, van-e tömeg, és milyenek a jelenlegi vásárlási szokások.

SZOMBATHELY

A szupermarketekben mérettől függően körülbelül 80-120 ember mehet be egyszerre; van, ahol annyi kocsit hagytak kint, ahány vevő bemehet, sőt rá is szól a biztonsági őr a vásárlóra: kocsit használjon, hogy lehessen tudni a létszámot. Másutt kint van az összes kocsi, de azokon, amelyek a maximális létszámon felüliek, leragasztották szalaggal a pénzbedobás helyét, hogy ne is lehessen elhozni őket. A kisebb boltok üvegkirakatán is találunk számot, hogy hányan lehetnek bent. Van, ahol nem nyílik az ajtó, ha betelt a létszámkeret: várni kell, míg valaki kijön. A hipermarketekben hétfőn délelőtt nem volt nagy forgalom. A megkérdezettek mind környékbeli településekről jöttek vásárolni, kifejezetten kerülve a hétvégét, és összekötve más szombathelyi intéznivalókkal.

Tóthné Kiss Ágnes mindig igyekszik elkerülni a tömeget. Az a tapasztalata, hogy idén nincs az a vásárlási láz, mint tavaly ilyenkor, amikor sorok álltak a boltok előtt: – Valahogy belejöttünk, hogyan kell kezelni ezt a helyzetet.

Nem használ kocsit, minek tolná, hiszen csak tejért, zsemléért jött. Ehhez elég a saját kosár, aminek előnye, hogy más nem fogdossa, és itt nem szólnak érte.

BÜK

Nincs kiemelkedő forgalom a büki üzletekben, nem „rohamozták meg” a most újranyitott ruha- és műszaki boltokat. Nincs sorban állás a büki élelmiszerboltoknál sem, a kijárási tilalom rövidülése nem érinti őket, hiszen egyik sem tart nyitva egyébként sem késő estig. Külön „vevőszámláló” munkatársat nem állítottak be sehol. A legnagyobb élelmiszerboltnál itt is annyi bevásárlókocsit hagytak az üzlet előtt, ahány vevő bemehet egyszerre. A kisebb boltoknál nagy betűkkel az ajtóra írták, hány vásárló lehet bent.

SÁRVÁR

A bevásárlóközpontoknál biztonsági őr teljesít szolgálatot: kezelik az olykor besűrűsödő forgalmat. Az egyik szupermarket bevásárlókocsijai mellett plakát jelzi: egyszerre 141 fő tartózkodhat a vevőtérben. A kisebb boltok kirakataiban is megjelent a felirat, hogy hányan lehetnek az üzletben. A vásárlók tapasztalataink szerint türelmesek.