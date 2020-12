Utánajártunk: sokba lesz az idei bejgli – Több helyen is érdeklődtünk

Héjastul kilónként 1600, megpucolva a szebbjét öt-hatezer forintért árulják a diónak a szombathelyi piacon. Közelegnek az ün­nepek, sokan keresik a bejg­lihez valót – olyanok is, akiknek az előző években megtermett a kertjében.

Majdnem egy kiló diót tesznek a hat rúd bejglibe Ódor Zoltánék. Évek óta hagyomány, hogy ők készítik a klasszikus karácsonyi süteményt a családnak: a dió mellé baracklekvárt, a mák mellé mézet csurgatnak. Parkerdei kertjükben két diófa áll, most mégis máshonnan kell beszerezniük a tölteléknek valót.

– Úgy tűnt, jó lesz az idei termés, be is zöldültek a szemek, végül mind befeketedett. Annyi sem lett, hogy egy linzert süssek belőle – teszi hozzá a feleség, Márta. Hasonlóan jártak őrségi rokonaik is, a hatalmas fáról egy kilónyi sem jött össze. Molnár Lajos, a Szombathelyi Kertbarát Egyesület elnöke szintén arról számolt be, hogy az idén szinte mindenhol kívül-belül befeketedett a dió. A fákat nehezen tudják permetezni, már második éve igen rossz a termés.

– Mintegy ötvenféle kár­tevő veszélyezteti a diófákat. Több korai gyümölcshullást eredményez, a dióbél elbarnu­lásáért pedig baktérium a fe­lelős. Az új kártevő, a nyuga­ti dióburok-fúrólégy nyár közepétől ősz elejéig károsít. Lárvái a burokban fejlődnek, ezek okozzák a fertőzést, majd a burok elfeketedését. A kártevő a talajban báb alakban telel, az égetés helyett rotáljuk fel jó mélyen a talajt. Az almamollyal együtt a meghatározott időpontokban jól csapdázható, így védekezhetünk ellene – mondja érdeklődésünkre Both Gyula növényvédelmi zoológus.

A gyenge termés ismeretében már nem is olyan meglepő, hogy akár hatezer forintot is elkérnek egy kiló dióért a szombathelyi piacon.

Az általunk megkérdezett kereskedő azt vallja: a jó sütemény alapja a jó alapanyag. – Az avas vagy bebarnult, előző évről maradt dióból soha nem lesz igazán ízletes a bejgli. Tavaly volt olyan vevőm, aki karácsony napján vásárolt nálam és sütötte újra a tekercset, mert kóstoláskor jött rá: nem finom – meséli Horváth Emil, akinek sok a visszajáró ügyfele.

Hozzáteszi, itt a szezon, egyre többen keresik a klasszikus ünnepi ízt. Általában fél, maximum egy kiló diót vesznek egyszerre. Azt ajánlja, fogyasszuk magában is az olajos termést, jó hatással van a szervezetre. Hangsúlyozza: ha diót veszünk, otthon rögtön bontsuk ki a nejlonzacskóból. Szabadon sokáig eláll, darálva a fagyasztóba is tehetjük.

