Utcai maszkviselés, kijárási tilalom – az összes szabály, mikor hova és hogyan mehetünk

A kemma.hu ősszegyűjtotte a november 11-től szabályos új rendelkezéseket, amelyek az utcai maszkviselést éppúgy érintik mint hogy milyen büntetésre számíthat az, aki megszegi a kijárási tilalmat.

Ahogy arról beszámoltunk, kedden a parlament elfogadta a rendkívüli jogrendről szóló törvényt. A koronavírus elleni védekezés jegyében számos helyen pontosították a korábbi szabályokat, illetve szigorítottak azokon. A közterületi maszkviselésről és a sportmérkőzésekről is rendelkeztek, csakúgy, mint a kijárási tilalomról, a rendezvényekről vagy épp arról, hogy milyen szankciókra számíthat az, aki megszegi a törvényt. Fontos tudni, hogy az eddigi intézkedések mellett léptek életbe az újak. Lássuk a részleteket!

Maszkviselés

Orbán Viktor kedd este a közmédiában jelentette be, hogy a közterületeken is kötelező lesz a maszkviselés. A Magyar Közlöny részletezése nyomán kiderült, hogy ez mit is jelent pontosan: a 10 ezer főnél nagyobb lakónépességű települések belterületén a helyi önkormányzat által kijelölt közterületen, illetve nyilvános helyen lesz kötelező a maszkviselés, kivéve a sportolás során, valamint a parkokban, illetve a zöldterületeken. A területek kijelölése a polgármester feladata.

Mindemellett általánosan érvényes, hogy minden hatévesnél idősebbnek kötelező maszkot (orvosi, munkavédelmit, illetve textil vagy más anyagból készültet) viselni, az orrot és a szájat is elfeledve

az üzletekben (mindegy, hogy vásárló vagy dolgozó az ember)

az irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek és az üzemi helyiségek területének kivételével – a bevásárlóközpontokban

a köz- és nyilvános magánlevéltárak külső személyek számára látogatható területén

minden olyan helyiségben, amelyben tömegközlekedési eszközre várakoznak,

a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzletekben, szintén függetlenül attól, hogy vendégként vagy dolgozóként van jelen az ember

az egészségügyi intézmények területén (kivéve az ott ápolt betegnek az elhelyezésére szolgáló kórteremben)

A szociális intézményekben az ott dolgozóknak az ellátottakkal való közvetlen érintkezéskor, vagy ha tartósan 1,5 méteren belül vannak velük, valamint az ellátottaknak a közösségi programok alkalmával és a közösségi terekben való tartózkodás esetén lehetőség szerint a fentebb meghatározott módon kell viselniük a maszkot

ügyfélfogadási időben

a közigazgatási szervek ügyfelek részére nyitva álló területén

postákon

mindenhol, ahol ügyintézés céljából ügyfélfogadás zajlik, és a helyiségben – az ott foglalkoztatottakat is beleértve – rendszeresen 5-nél többen tartózkodnak egy időben

Az üzemeltetőnek kell gondoskodni arról, hogy a tömegközlekedési eszközön vagy a helyiségben tartózkodók a maszkot a meghatározott módon viseljék az emberek. Ennek érdekében a szolgáltatás, illetve az üzemeltetett intézmény működésére, igénybevételére vonatkozó szabályozás megsértése esetén alkalmazható intézkedéseket, szankciókat alkalmazhatják. A tömegközlekedési eszközön maszk nélkül utazó vagy a maszkot nem meghatározott módon (orrot, szájat takarva) viselőkkel szemben pótdíj kiszabását is előírják.

Azt, aki nem akarja viselni, vagy rendesen viselni a maszkot, ki kell zárni az utazásból, leszállítani a járműről. Ha ezeket nem hajlandó megtenni, a járművezető vagy az üzemeltető más alkalmazottja köteles közérdekű üzem működésének megzavarása szabálysértés elkövetésének gyanúja miatt rendőri intézkedést kezdeményezni.

Azokat, akik elszólításra sem hajlandóak rendesen viselni a maszkot az üzletekben és a többi fent felsorolt helyen, azokat az üzemeltető köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a helyiséget, illetve a területet elhagyja.

A kijárási tilalom és a magatartási szabályok a közterületeken

Ahogy arról beszámoltunk, este 8 óra és reggel 5 óra között, bizonyos kivételektől eltekintve mindenki köteles a lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni. A kivételek:

egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, valamint életvédelmi céllal

ha munkába megyünk, onnan jövünk haza, vagy ha eleve közterületen dolgozunk

a versenyszerűen sportolók (versenyszerűen sportoló az, aki a sportszövetség által kiírt, szervezett vagy engedélyezett versenyeken, vagy versenyrendszerben vesz részt. Amatőr vagy hivatásos sportoló is lehet) edzésre vagy sportrendezvényre mehetnek, azokon részt vehetnek, onnan hazamehetnek este nyolc és hajnal 5 között is

Kutyát sétáltatni, ahogy arról beszámoltunk, a lakhely 500 méteres körzetében lehet

Az önkormányzatok dönthetnek a kutyafuttatók bezárásáról. Azt, hogy valaki a munkáját végezve tartózkodik közterületek, okirattal kell igazolni. Ez utóbbi kitétel érinti a versenyszerűen sportolókat is, a fent említett esetek tekintetében. Az okiratot a kormany.hu-ról lehet letölteni, ott tették közzé annak pontos tartalmi követelményeit. Csak az ennek megfelelő igazolást fogadják el.

Forrás: kemma.hu