Utcanevek újratöltve: a felszabadulás kifejezés kegyeletsértő lehet

Úttörő és Tanács utcából még mindig van néhány a megyében, de már csak legfeljebb jövő február végéig.

Ezt ne hagyja ki! Készülj velünk az ünnepekre! Készítsd el a legjobb recepteket!

Novemberben írtuk meg, hogy a megyei kormányhivatal törvényességi felhívással élt Celldömölk képviselő-testülete felé, mivel a városban most is vannak olyan utcanevek, amelyeket a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) nem javasol. A celli képviselőknek 2020. február 28-áig döntést kell hozniuk a névváltoztatásról, de nem ők az egyetlenek: még 13 olyan település van a megyében, ahol akad egy-egy aggályos utcanév, változtatni mindenhol legkésőbb február végéig kell.

Cellben, Sótonyban és Egervölgyön is van Hámán Kató utca. Az 1884-ben született kommunista mozgalmi vezetőről azonban az MTA szerint közterület és közintézmény elnevezése nem javasolt, mivel a kommunista propagandában gyakran használt neve kapcsolódik XX. századi önkényuralmi rendszer megalapozásához és fenntartásához. A Néphadsereg kifejezés használata azért nem javasolt, mivel az a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal. Felsőcsatáron még mindig van Néphadsereg utca. Hasonló okokból problémás az Úttörő utca Kemenes­szentmártonban, Vasszilvágyon és Bucsuban, és ebbe a sorba illeszkedik Gyöngyösfalu, Lukácsháza és Horvátzsidány Tanács utcája is, mivel a kifejezés a tanácsrendszerre utal.

Ami Rózsa Ferencet illeti: az 1942-ben börtönben meghalt kommunista építészmérnök, újságíró az illegális kommunista mozgalom egyik központi szervezőegyénisége volt, így Egervölgyön és Bobán is változtatni kell. Baj van a jáki Felszabadulás utcával is, mert bár a német hadsereg kiűzése és a nyilaskeresztes hatalom megtörése számos civilt mentett meg a haláltól, más civil emberek vagy néha ugyanazok életét viszont a szovjet hadsereg veszélyeztette vagy vette el. Utóbbiak hozzátartozói számára a felszabadulás kifejezés használata kegyeletsértő lehet, ezért nem használható. Sallai Imrét kivégezték, neve a kommunista ellenállás jelképe lett, ezért közterület elnevezésére nem használható, Szentgotthárdon sem. A jogász Ságvári Endre – akiről Vönöckön neveztek el utcát – pedig azért nem jó választás, mert neve a kommunista áldozatvállalás jelképe lett. Ugyanitt van Schönherz utca is, és bár Schönherz Zoltán is a mozgalom mártírja volt, az önkényuralmi rendszer megalapozásában, kiépítésében és fenntartásában nem vett részt, de az MTA állásfoglalása szerint aggályos róla közterületet elnevezni.

Úgy tudjuk, két képviselő-­testület a kormányhivatal felhívását már elfogadta, és az érintett utcákat átnevezte.