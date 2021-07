Utolsó jóslat az Európa-bajnokság döntőjére: Penelope szerint... – videó

A vasárnapi döntő mérkőzéssel végére ér a 2020-as labdarúgó- Európa-bajnokság. Az elmúlt egy hónapban minden mérkőzés eredményét megjósoltattuk az Állatvédők Vasi Egyesületének védenceivel: több-kevesebb sikerrel meg is tették tippjeiket a meccsek eredményére. Mai számunkban Penelope jóslatát olvashatják a döntőre vonatkozóan.

Az egyéves terrierkeverék szukát többhetes püspökmolnári kóborlása után egy rendőrnő vitte be a menhelyre. A kutyát előző tulajdonosa egy szőlőhegyen tartotta bezárva, majd amikor azt eladta, a kutyától is megszabadult. Bár még lenne ideje keresni őt, eddig nem tette meg, ezért gazdikereső lett a kis Penelope, ám viselkedésén egyáltalán nem látszik meg a szomorú előéletének nyoma. Jól kijön a gondozókkal és menhelyi társaival, minket is hamar a szívébe zárt egy kis simogatásért cserébe. Csupán a játékait tekintve rendetlen kicsit, mindig szétszórja őket.

Az életvidám és csupa báj kutyus minden visszafogottságát mellőzve habzsolta be az angol zászló elé kihelyezett eledelt, miközben az olaszra rá se hederített.

A foci-Eb egy hónapja alatt mintegy negyven kis menhelylakó volt a segítségünkre. Többségében kutyák, de voksoltak macskák, óriási házi nyulak, törpenyulak, tengerimalacok, sőt még egy sirály is. Az 51 mérkőzésből lapzártánkkor 50 eredményét ismertük. A cukiságok megközelítőleg fele- fele arányban trafáltak bele a végeredménybe. Néhányan különösen jó teljesítményt tudhatnak maguk mögött: Léna, a komondorkeverék, a Bence, Bonca testvérpár és a cicatesók, Szultán és Szabi jóslata kétszer is bevált.

Ám semmiképp sem szeretnénk őket kiemelni, az elmúlt hetekben megismert kis állatok egytől egyig nehéz életkörülmények közül kerültek az Állatvédők Vasi Egyesületéhez – megérdemelnék, hogy végre ők is megtalálják a valódi, szerető otthont. A menhely munkatársai idejüket és energiájukat nem kímélve fáradoznak azon, hogy szebbé varázsolják védenceik menhelyi heteit, hónapjait vagy akár éveit. Bízunk benne – és a visszajelzéseik alapján így is van –, hogy cikkeinkkel mi is hozzájárultunk néhányuk gazdisodásához.

Kiemelt képünkön: Penelope egyértelmű angol győzelmet jósolt