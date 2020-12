V. Németh Zsolt: A választókörzetben lezajlott beruházások a családok életét segítik

Még soha nem volt ennyi idő a családra, a kertre; a pandémia átírta a fontossági sorrendet, az egészség került az első helyre – erről beszélt V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő, miniszteri biztos az évértékelőjében.

– Ha a magamfajta politikus évértékelőt tart, hajlamos arra, hogy százalékokat, milliárdokat, métereket soroljon, demonstrálva az általa képviselt közösségben megvalósult beruházásokat, amelyek valóban kihatással vannak az ott élők életminőségére. De ha otthon nézünk vissza az elmúlt egy évre, például hálaadáskor, máshogy teszünk – fogalmazott. – Átgondoljuk, mennyire őriztük meg az egészségünket, ki hagyott itt bennünket, kivel bővült a családunk, és ezek után vesszük számba, hogyan sáfárkodtunk a ránk bízott talentumokkal, felújítottuk-e, bővítettük-e a házunkat, anyagiakban milyen évet zártunk. Ez az az év, amikor rá kellett döbbennünk: a közösségek tekintetében is ez a helyes sorrend. A járvány eddig nem tapasztalt érzésekkel ismertetett meg minket, átszabta a mindennapjainkat. Rá kellett jönni, hogy az egészségnél nincs fontosabb, aztán mindent meg kell tenni, hogy megőrizzük a munkahelyeket. Kiderült, hogy a falu a legkevésbé sem „középkori hagyomány, nem életképtelen”, sőt világjárvány idején a legéletképesebb hely; ennyi kiskert sosem volt rendben, mint idén.

V. Németh Zsolt úgy látja, a járvány az emberekből a jobbik énjüket hozta elő, megerősödött a szolidaritás, az idősekkel való törődés, a bizalom az egészségügy és a szociális ellátás iránt. Bízik benne, hogy ezek a magatartásminták maradandók lesznek, és átmenthetők az élet újraindításának idejére is.

– A választókörzetben lezajlott beruházások a családok, a felnövekvő nemzedék életét segítik – mondta az országgyűlési képviselő. – Orvosi rendelők újultak meg, épült is egy új Püspökmolnáriban. Óvodák és iskolák sora szépült és korszerűsödött, három tornacsarnok építése is folyik: Csákánydoroszlón, Rumban és Győrváron. Csak a Magyar falu programból 244 millió forintot fordítottunk közösségi terek fejlesztésére. A civilek segítésére eddig nem látott mértékben nyújtott forrást a kormányzat 163 millió forint értékben. Tíz új falubusz állt munkába. A falvak közterületeinek karbantartását szolgáló eszközök beszerzésére 174 millió forintot fordítottunk. Olyan szimbolikus beruházásokra is sor került, mint az őriszentpéteri „sárga ház”, a jánosházi fogadó megújítása, a körmendi Bárkaház építése vagy a Vadása-tóhoz vezető út felújítása. A körzetet átszabva zajlik a megye legnagyobb infrastrukturális beruházása, az M8-as autóút építése hatvanmilliárd forintból. Emellett többmilliárdnyi forint értékben újultak meg alsórendű utak, többek között Bajánsenye, Szentgotthárd és Rádóckölked térségében. Nagyarányú iparterület-fejlesztések történtek, közte Vasváron új csarnokok épültek.

Miniszteri biztosként öszszegezve az évet, V. Németh Zsolt örömét fejezte ki, hogy a munkája eredményeként megvalósulhatott az ötlete: a Kossuth rádióban minden reggel hallhattunk két percben a kiemelt nemzeti értékekről; folytatódhat a hungarikum kutyafajtákat támogató program; és Orbán Viktor miniszterelnökkel együtt ünnepelhették a szabad pálinkafőzés tizedik évfordulóját. Áttörésként értékelte, hogy milliárdosra bővítették a hungarikumokra szánt forrást, amelyből a körzetének huszonhárom települése is részesedett. Idén a budai várban negyedszer rendezték meg a Folk Trend divatbemutatót.

– Az év legörömtelibb családi eseményei közé tartozik, hogy a középső és a legkisebb fiam is családalapításba fogott – osztotta meg 2020 személyes élményei között V. Németh Zsolt. – Jó látni, hogy velük együtt a falvainkban, városainkban nő a házasulási és gyermekvállalási kedv. Minden beruházásnak és a kormány családtámogatásának is az a célja, hogy gyarapodjon a nemzet, a családok jó egészségben élhessék a mindennapjaikat. A korábbi években megtanultam jól beosztani az időmet, a járvány pedig megmutatta, hogy a munkám jelentős részét infokommunikációs eszközökön is el tudom látni. Az elmaradt rendezvények miatt még soha ennyi időm nem jutott a családra, kertre, mint most, sőt a zenére is. Sokat gyakoroltam a nagybőgőn, jövőre huszonöt éves lesz a Kármentő zenekar. Furulyázok, szájharmonikázok, és egyre többet citerázok. A feleségem jól tűri, ha belependítek, viszont az unokám rendre azt mondja, borzalmas, persze csak azért, hogy kiprovokálja a párnacsatát. Bízom abban, hogy mielőbb kis „harcostársai” is lesznek, nincs ennél fontosabb, ez az élet értelme, ajándéka – zárta gondolatait V. Németh Zsolt.

