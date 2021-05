Vadászatra hív a Savaria Múzeum – Ünnepélyesen megnyitották a tárlatot – fotók

Most már élőben is megtekinthető a Savaria Múzeum tavaly ősszel elkészült vadászati kiállítása. Az ünnepélyes megnyitót pénteken tartották.

Ezt ne hagyja ki! A baloldal kreativitással akarja átírni a jogrendszert

A Vadászat – közel a természethez című tárlat élő megnyitóját péntek délután tartották a Savaria Múzeumban. A kiállítás az online térben már tavaly novemberben elstartolt, az érdeklődők azonban csak a héten, a múzeum újranyitásának alkalmával tekinthették meg a helyszínen is a trófeákat, vadásztörténeti érdekességeket.

Csapláros Andrea múzeumigazgató elmondta, a vadászati kiállítás ötlete és létrejötte nagyon sok ember munkájának köszönhető, fel is sorolta az összes közreműködő, szakértő, adományozó magánszemély és intézmény nevét. A kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai programot már tavaly el akarták indítani, de azt is halasztani kellett. Idén pótolják ezt is, már a héten sok gyerek látta is a kiállítást. – Ha körülnézek, átérzem azt a hangulatot, amit mindannyian érezhetünk, ha kimegyünk az erdőbe – mondta köszöntőjében dr. László Győző alpolgármester.

Méltatta a kiállítást Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke is, aki csatlakozva az előtte szólókhoz elmondta, a tárlat egyik fő célja éppen az, hogy megnyerjék a jövő generációit a természet és a vadászat szeretetének.

A vadgazdálkodási képzést is folytató Soproni Egyetem részéről a kiállítást prof. dr. Faragó Sándor rector emeritus nyitotta meg. Emlékeztetett: ötven év után, szeptemberben újra vadászati kiállítást rendez Magyarország, a fővárosi helyszín mellett országszerte szerveznek kapcsolódó kiállításokat, ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott a Savaria Múzeum is. Fontos tudatosítanunk – mondta a professzor –, hogy a vadgazdálkodási gyakorlatban első a vad ismerete és védelme, a vele való fenntartható, bölcs gazdálkodás, csak ezek után következhet a betakarítás, a vadászat. Az elmúlt másfél évszázadban hatalmas változás következett be a vadállományban, köszönhetően annak, hogy az ország erdőterülete megduplázódott.

A professzor elmondta, Vas megye korábban nem volt gazdag szarvasban, még 1995-ben is mindössze néhány százat hoztak terítékre a vadászok, két éve azonban már csaknem ötezret, és hasonló a tendencia a többi faj esetében is. Végül a Vas megyei vadállomány alakulásáról szóló könyvet és egy legalább százéves céltávcsövet ajándékozott a kiállítást megrendező múzeum igazgatójának, mert ahogyan fogalmazott: jobb helye lesz annak itt a múzeumban, mint az ő fiókjában.

A kiállításon a vadásztörténeti érdekességek és a híres vasi vadászok megismerése mellett a trófeák bírálati módszereiről is sokat megtudhat a közönség, ahogyan a vadgazdálkodás legfontosabb kérdéseiben is elmerülhet. A kiállítás várhatóan 2022 márciusáig tart nyitva.