Vadonatúj produkciókat, egzotikus állatokat hozott a városba a Richter Cirkusz

A Richter Cirkusz komplett új műsorral érkezett: öt ember magas szaltókat ugrik, az elefánt borotvál, a lovak szabadon idomítottak, a gumiember bárhova tudja hajtogatni magát.

A nyitószámban Richter Flórián – akit láttunk már Elvis Presley-nek, de spanyol torreádornak öltözve is – indián jelmezben és hatalmas fejdísszel, több mint tíz lóval. Az ötletet a foltos, tarka ló adta, amihez már csak indiános zenét kellett tenni és hozzáöltözni. A műsor sztárja Richter Kevin (18), aki két lovon áll, a többi fut át a lába között, és egy gumiszalaggal a kézében tartja valamennyi lovat. Egészen kicsi volt még, amikor láttuk őt Szombathelyen egy hosszú barna hajú kislánnyal a porondon, póni húzta körbe a picike hintójukat, a közönség imádta a megjelenést. A lány, Angelina haja most is ugyanolyan, de már 13 éves. Önálló produkciója még nincs, de fellép Kevin két új csoportjában. A zsokészámban, ami egy lovas akrobata produkció: Kevin szaltókat ugrál lóról lóra és hátrafelé is, Angelina pedig átugorja a saját kezében lévő pálcát lóháton. Benne van az ugródeszkaszámban is: Angelina előreszaltót ugrik a fiúk kezébe, Kevin pedig három-négy ember magasságban veszi vállára egy másik partnernőjét.

Az est extrái közé tartozik a dél-amerikai gumiember, Cesar Pindo, aki szinte 360 fokban tudja mozgatni a legtöbb ízületét, bárhova tudja hajtogatni bármelyik testrészét. Mr. Consta, a bohóc olasz sokszor kér segítséget a nézőktől. Szandra, az elefánt megborotválja az önként jelentkezőt, akinek nem esik bántódása, csak nagyon habos lesz. Egy hattagú profi zenekar játszik élő zenét a műsorban, amelynek során nagyon sokat lehet ámulni-bámulni és persze nevetni is.