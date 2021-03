A szombathelyi születésű Vajda Vivien anyai szerepre váltotta a rivaldafényt

Vajda Vivien szombathelyi születésű, többszörös világbajnok kötélugró az elmúlt évben az édesanyai szerepre váltotta fel a rivaldafényt. Bécsi otthonában beszélgettünk vele az elmúlt időszak történéseiről.

A világjárványt megelőző hónapokat a sportoló Kínában töltötte, ahol különböző korosztályú fiataloknak, illetve oktatóknak és edzőknek tanította a kötélugrást. Mára Kína több államában sikerült elterjesztenie a korábban ismeretlen sportágat. A távol-keleti országban már ismerősként fogadják a magyar-brazil származású sportolót, aki remekül beszéli az ország nyelvét, 2018-ban a világbajnokság megszervezésében is segített.

-Épp jókor, pár hónappal a járvány kitörése előtt tértem vissza Európába, ahol hamarosan találkoztam a nagy Ő-vel – meséli az örökké mosolygós fiatal anyuka – . Betervezve ugyan nem volt ez a fordulat, de teljesen jókor jött. Bár nagyon büszke vagyok a teljesítményeimre és imádom a sportágamat, de mindig is a legnagyobb vágyam a család volt. Nagyon vártam már, hogy megtaláljam azt a férfit, aki igazi férj és a gyermekem igazi apja lesz. Alexanderben megtaláltam azt a férfit, aki mindenben támogat, a legjobb barátom és a szerelmem egy személyben. Nagyon szerettünk volna gyermeket, és amikor terhes lettem, annyira megörült, hogy vett egy repülőjegyet a Kanári szigetekre és ott kérte meg a kezem. Szerény, családias esküvőnk volt júliusban Kitzbühelben. Amelia novemberben született.

A várandósság nem volt könnyű. Vivien az elejétől a végéig hányt, rosszul volt, maga a vajúdás negyven óráig tartott. De a kis Amelia mindenért kárpótolja. Szuper jó kisbaba, bőségesen szopizik és szépen átalussza az éjszakát. Mindig mosollyal ébred és nagyon ritkán sír. Inkább gügyög, mérgelődik vagy kacarászik.

Viviennek és párjának semmi segítsége nincs Bécsben, a Budapesten élő szülők a járvány miatt még csak egyszer jártak náluk látogatóban. De Vivi szerencsésnek tartja magát, mert a férjére mindenben számíthat. Hetente többször otthon dolgozik, így marad ideje foglalkozni a kisbabával. Nagyon jó apuka, gondoskodó, mindent rá lehet bízni a tisztába tevéstől a fürdetésig.

Vivien férje osztrák, egy apartmanok forgalmazásával foglalkozó cége van, orea home néven. A vállalkozás lényege, hogy nincs szükség közvetítőkre és semmi személyes kapcsolattartásra. A lakások megnézésétől a szerződéskötésig minden egy telefonos applikáció segítségével történik. Ez a módszer most, a járvány idején különösen népszerű, sok a kliens. Ha van ideje, Vivien is besegít neki az ügyintézésben.

-A férjem nagyon büszke rám, az eredményeimre és hogy sok meghívást kapok. Az utóbbi egy évben is hívtak a Cirque de Soleil-be, Las Vegasba, tehetségkutató műsorokba, a New York Times pedig interjút kért tőlem. Ő támogatna, ha bármikor szeretnék visszatérni, bemutatókat tartani, versenyezni. Abban is benne volna, ha iskolát akarnék nyitni. Ezen már gondolkodtam, de most egyelőre nem érdemes.

Vajda Vivien egyébként kismamaként is olyan jó karban van, hogy akár most is színpadra tudna állni. Szerencsés alkat: hiába szedett fel 18 kilót a terhesség alatt, egy hónappal a szülés után már teljesen visszanyerte a korábbi formáját. De most a család az első és legfontosabb.

-A Covid miatt is és a kislányom miatt is védekező pozícióban vagyok. Anyaoroszlán lettem, aki két méteren belül akar jönni, azt elkergetem. Csak a parkba megyek le vele sétálni, a vásárlást is a férjem intézi.

A visszatérésről a sportolónak konkrét tervei még nincsenek. Azt mondja, nemigen lehet előre tervezni, hagyja magát sodorni az árral, a megkeresésekből az látszik, nem kell tartania attól, hogy elfelejtik. Egyben biztos, hogy a kislányát mindenhova magával szeretné vinni. Természetesen szívesen jön Magyarországra is, ha hívják. Mentegetőzik, amiért nehezen jönnek nyelvére a magyar szavak. 2013. óta nem élt itthon, sokat utazik, már angolul álmodik. A férjével többnyire angolul beszél, amikor pedig meglátogatja a szüleit, portugál, német, angol, magyar és francia szavak keverednek egyetlen mondaton belül.

-Most épp az útlevélen dolgozunk, hogy meglegyen mind a három, magyar, brazil, osztrák. Mivel édesanyám brazil, rengeteg unokatestvér, nagybácsi van Brazíliában. Most egyelőre oda nem megyünk, mert ott a vírushelyzet nagyon komoly – magyarázza.